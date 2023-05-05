Türk mühendisliği ve üretim kalitesi, Basra Körfezi'ndeki Bahreyn Adası'nda da kendini göstermeye devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Bahreyn pazarının lideri konumunda bulunan Almoayyed Air Conditioning WLL ile işbirliği anlaşması gerçekleştiren Cvsair, daha önce aynı holding ile Katar'da da birliktelik sağlamıştı.

Yurtdışı faaliyetlerini her geçen yıl artıran Cvsair, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'ndaki "Cargo Express Village" projesi gibi son yılların en prestijli projelerinden birinde yer alarak bu birlikteliğini taçlandırdı.

Cvsair Uluslararası Dış Ticaret Direktörü Cihan Coşkun, projenin başından sonuna kadar geçen süreci anlattı. Türk mühendisliği ve üretim kalitesinin geldiği noktada uluslararası rekabete hazır olduğunu vurgulayan Coşkun, yılın kalan döneminde birçok prestijli projede ekip olarak yeni başarı hikayeleri yazacaklarını belirtti.

Cvsair, Bahreyn'deki faaliyetleriyle Türk mühendisliğinin dünya çapındaki kalitesini ve başarısını bir kez daha göstermiştir. Bu işbirliği anlaşması, Cvsair'in yurtdışı faaliyetlerinin artmasına ve diğer pazarlarda da başarılı projelere imza atmasına olanak sağlayacağı kaydedildi.