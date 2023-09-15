Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporuna göre 2022 yılında plastik ve plastik mamulleri sektörü üretimin 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 2,5 artacağı değer bazında ise yüzde 11,1 azalacağı ve 10,8 milyon ton ve 39,3 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sektör ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinciliğe, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın Türkiye Plastik Sektör İzleme Raporuna göre, üretimin 2023 yılında bir önceki yıla kıyasla miktar bazında yüzde 2,5 artacağı değer bazında ise yüzde 11,1 azalacağı ve 10,8 milyon ton ve 39,3 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Sektör ulaştığı üretim kapasitesiyle Avrupa’da ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa yükseldi. 2022 yılında plastik ve plastik mamulleri sektörü 10 Milyar dolarlık ihracatla, toplam kimyevi maddeler sektörü içinde yüzde 30,3 payla birinci ihracatçı sektör konumunu korudu. 10 milyon tona yaklaşan toplam üretimi, 33 milyar dolar civarındaki cirosu, 10 milyar dolara yaklaşan direkt ihracatı ile plastik sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katkı giderek artıyor.

“Katma değeri yüksek ürünlere yönelmeliyiz”

Üretim artarken değerin düşmesini değerlendiren Özemek Plastik Türkiye Bölge Satış Müdürü Necati Yağmur, hammaddenin çoğunun ithal olması dolayısıyla maliyetlerin yükseldiğini, ülkemizin daha fazla katma değerli yüksek inovatif ürünlere yatırım yapması gerekliliğini vurguladı. Özemek Plastik olarak 55 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Yağmur, yenilikçi ürünlere yapılan yatırımların Türk plastik sektörü açısından önemine dikkat çekerek “Sektörün gelişimi açısından katma değeri daha yüksek ürünler üretmeliyiz diyerek stor kapak sistemlerine ciddi boyutta yatırım yaptıklarına vurgu yaptı. Stor kapak sistemleri özellikle mutfak, ofis, karavan ve tekne gibi dar alanlarda etkileyici bir çözüm. Ayrıca yatay ve dikey çalışma seçeneği olduğundan tüm dar mekanlarda ekstra kullanım alanı sağlıyor yani bir nevi kullanıldığı her yerde yaşam alanlarını şık bir şekilde genişletiyor. İşte bu tarz örnek girişimlere, yaşamı kolaylaştıran faydalı ürünlere yönelmekte yarar olduğunu düşünüyoruz” dedi.

PVC talebi artıyor

Tüm sanayilerde yaygın bir şekilde kullanılan PVC ürünlerine talebin son yıllarda daha fazla arttığını kaydeden Yağmur, “Kullanım ve uygulama kolaylığı sunan stor kapak sistemleri, PVC kenar bantları, PVC profiller, ahşap kapılar için kasa fitilleri benzeri ürünler, inşaat, sanayi, mobilya, otomotiv, elektrik başta birçok alanda en önemli ihtiyaç. PVC ürünlerinin plastik sektörü içindeki pazar payı yükseliyor, PVC sektörü hızlı bir büyüme kaydetti ve geleceği parlak. E-ticaretin gelişimi ile birlikte stor kapak sistemleri, PVC kenar bandı, profiller, ahşap kapı kasa fitilleri ve aksesuarlarına daha kolay ulaşılmasını sağlamak ve sürekli artan PVC ürün taleplerine daha hızlı cevap vermek için online satış kanalımız a1pvcmarket.com’u 6 yıl önce kurduk. Tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerin ARGE çalışmalarını ve gerekli tüm testleri kendi laboratuvarlarımızda tamamlıyoruz. PVC profil sektöründe ilkleri başaran ve ilham kaynağı olan bir marka olarak plastik sektörüne ve Türk ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.