7Days EuroCup finalinde çarşamba günü İspanya’nın Gran Canaria takımıyla karşılaşacak olan Türk Telekom, Türkiye’den ayrıldı.

Türk Telekom, 7Days EuroCup finalinde 3 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00’de Gran Canaria’ya konuk olacak. Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, bu maç için İstanbul Havalimanı’ndan Kanarya Adaları’na hareket etti. Kafilede, Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç ve bazı yöneticiler yer aldı.

7Days EuroCup’ı kazanan takım, gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi’nde yer alacak.