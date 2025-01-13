Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan YouTube üzerinden içerik üreten ve paylaşan Türkiye'deki YouTuber'ların yıllık tahmini maksimum kazançları açıklandı. SocialBlade listesine göre Türkiye'deki YouTuber'lardan en çok kazanan 8 ismin serveti dudak uçuklattı. İşte o isimler ve kazançları...

Ruhi Çenet - 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar)

Alper Rende - 13.800.000 TL (391.400 dolar)

Deli Mi Ne? - 18.424.000 TL (519.000 dolar)

Tuna Tavus - 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar)

Burak Oyunda - 2.000.000 TL (58.000 dolar)

Orkun Işıtmak - 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar)

Mertcan Bahar - 17.750.000 TL (500.000 dolar)