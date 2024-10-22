Bursa Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın hayatını anlatan ‘Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü’ adlı belgeseli Bursalılarla buluşturdu.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet ve bilim kadını, çağdaş eğitimin öncülerinden Türkan Saylan'ı anma programı düzenlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız’ın da katıldığı Tayyare Kültür Merkezi’ndeki program, yapımcılığını Yazar Özlem Özdemir'in üstlendiği ve Türkan Saylan'ın hayatını anlatan ‘Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü’ adlı belgeselin gösterimiyle başladı.

Belgesel gösteriminin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Özlem Özdemir'in moderatörlüğünde söyleşi düzenlendi. Konuşmacılar, pek çok hayata dokunmuş, Türkiye’de cüzzam hastalığını büyük ölçüde etkisiz kılmış, hayatı boyunca Atatürk ilke ve inkılaplarını yaşatma ve koruma mücadelesi vermiş olan Türkan Saylan'ın yaşam öyküsü hakkında bilgi verdi.