Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 2022-2023 sezonu şampiyonu, 2 Haziran’da İzmir’de oynanacak final maçıyla belli olacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği mücadele, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde play-off yarı final maçlarının sona ermesiyle birlikte gözler şampiyonun belli olacağı final maçına çevrildi. 2022-2023 sezonunun şampiyon olacak takımı, 2 Haziran’da İzmir’de oynanacak final maçında belli olacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET G.S.K. ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasındaki karşılaşma, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda oynanacak. Mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Final müsabakasının, normal sürede berabere sonuçlanması halinde 15’er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma devrelerinin de eşitlikle bitmesi durumunda penaltı noktasından yapılacak vuruşlar sonucunda kazanan takım, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde 2022-23 sezonunun şampiyonluk kupasının sahibi olacak.