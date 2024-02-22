Dünyanın en büyük finans kurumlarından biri olan Societe Generale, Turkcell iştiraki Superonline ile 50 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin teknoloji lokomotiflerinden Turkcell, Societe Generale ile 50 milyon euroluk kredi anlaşması imzalayarak taraflar arasındaki sürekli iş birliğini ve Türkiye’de telekomünikasyon ve teknolojinin geliştirilmesine olan bağlılıklarını gösterdi. Turkcell garantörlüğünde Superonline tarafından 4 yıl vade ile alınan kredi, yatırımların finansmanında kullanılacak.

“Ülkemize ve şirketimize duyulan güveni bir kez daha kanıtladık”

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kamil Kalyon anlaşmayla ilgili olarak, “Türkiye’nin lider teknoloji şirketi olarak ülkemize ve şirketimize olan güven, dünyanın önde gelen finans kurumlarından biri olan Societe Generale ile yaptığımız kredi anlaşması ile bir kez daha kanıtlandı. Turkcell iştiraki Superonline’ın 4 yıl vade ile aldığı 50 milyon euro tutarındaki kredi Superonline’ın yapacağı yatırımların finansmanı için güçlü bir kaynak olacak. Şirket olarak yaptığımız efektif çalışmalar ve gelecek planlarımızın neticesi olarak, iştiraklerimiz de uluslararası finansman sektörünün en prestijli kurumlarından bu destekleri en uygun koşullarla alabilme başarısını elde ediyor. Şirket olarak önümüzdeki dönemde de uluslararası finansman piyasalarında adımızı duyurarak ülkemize katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Türkiye’nin gelişmiş bir ağ ve teknoloji altyapısı oluşturma yolculuğunun bir parçası olmak heyecan verici”

Societe Generale Ülke Müdürü Batu Çetin ise anlaşmaya ilişkin şunları söyledi; “Türkiye’nin önde gelen internet servis sağlayıcısı Turkcell’in iştiraki Superonline ile 50 milyon euro tutarında uzun vadeli kredi işleminin başarıyla imzalanmasından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell ve Superonline’ın Türkiye telekomünikasyon ve teknoloji sektöründeki öncü konumu hepimizin malumu. Şirketin altyapısını Türkiye’nin her köşesine yayarak İpek Yolu’nu Fiber Yolu’na dönüştürme vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin gelişmiş bir ağ ve teknoloji altyapısı kurma yolculuğunun bir parçası olmak çok heyecan verici. Societe Generale’in Avrupa genelinde telekomünikasyon ve teknolojinin geliştirilmesine yönelik bağlılığını Türkiye’ye yansıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu finansman Turkcell ve Societe Generale arasında uzun yıllardır süregelen ilişkiyi ileriye taşıma yolunda önemli bir adımı ifade ediyor. 2024 yılının Societe Generale’in anlamlı stratejik işlemlerle değer oluşturmaya devam ettiği bir yıl olmasını umuyoruz.”