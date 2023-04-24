Merhum Alparslan Türkeş’in kızı, İYİ Parti Adana 1.Sıra Milletvekili adayı Ayyüce Türkeş, 24.Dönem Milletvekili ağabeyi Ahmet Kutalmış Türkeş ile birlikte menfur bir suikast sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in mezarını ziyaret etti, ardından baba ocağına taziye ziyaretinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’ya gelen Ayyüce Türkeş, İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, Bursa Milletvekili Adaylarımız Selçuk Türkoğlu ve Şeyda Şahin ile birlikte önce merhum Sinan Ateş’in Emirsultan’daki kabri başında dua etti, ardından da Ateş Ailesi’nin Başaran Mahallesi’ndeki evini ziyaret etti.

Sinan Ateş’in babası Musa Ateş ve aile fertlerinin karşıladığı Ayyüce ve Ahmet Kutalmış Türkeş, davanın akamete uğratılmasının, dosyanın karmaşıklaştırılarak katillerin ve azmettiricilerin korunmaya çalışılmasının farkında olduklarını, menfur cinayetin peşini asla bırakmayacaklarını vurguladı.

Türkiye’de, 14 Mayıs’ta öncelikle hukukun tesis edileceği, ülkemizde adaletin gerektiği gibi işleteceği bir sürece girileceğini belirten Ayyüce Türkeş ve Ahmet Kutalmış Türkeş, “Andımız olsun ki Sinan Ateş’in kanını yerde bırakmayacağız” dedi.

Ayyüce ve Ahmet Türkeş, Millet İttifakı iktidarında hukuk yerli yerine oturacak, adalet her konuda olduğu gibi merhum Sinan Ateş ülküdaşımızın katledildiği hain suikast olayında da mutlaka tecelli edeceğini belirterek, "Ankara’nın kalbinde, güpegündüz genç bir akademisyenin herkesin gözü önünde katledilmesi ayıbını bu ülke uzun süre asla taşıyamaz. Gereği neyse yapılacak. Musa Ateş Amcamız başta olmak üzere Ateş Ailesi’nin yanan yürekleri bir nebze olsun soğuyacaktır. Sözümüz söz olsun. Bu cinayetin aydınlatılmasıyla birlikte Türkiye de rahat bir nefes alacak, milletimiz can ve mal güvenliğinden emin olacaktır. Tekrar rahmet diliyorum, şehidimizin mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Merhum Sinan Ateş’in acılı babası Musa Ateş ise, Ayyüce Türkeş ve Ağabeyi Ahmet Türkeş’in ziyaretinden çok memnun olduğunu söyledi.

Rahmetli Alparslan Türkeş’i görmüş olduğunu söyleyen Baba Musa Ateş, “Başbuğun kızı ve oğlu olarak acımızı paylaşmanızdan dolayı Allah razı olsun. Tek ümidimiz, katillerin ve azmettiricilerin yakalanacağına olan inancımızdır. Başımıza bunun geleceğini tahmin edebilseydim. Bizzat kendim oğlumun başında gece gündüz nöbet tutardım. Bu nasıl ve neyin intikamıdır ki soruşturma dosyasında aralarında milletvekilinin de olduğu 22 kişinin adı geçiyor. Aklım hafsalam almıyor, kurşunun içerden gelmesi en acı olanı. Silah bile taşımazdı Sinan’ım, ben ısrar ettiğimde de ‘Baba ben katil değilim’ derdi. O kadar da kendine güvenirdi” dedi.