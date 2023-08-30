Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğinde düzenlenen “Türk Cumhuriyetleri Uzay Kaşifleri Akademisi” açılışını yaptı. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den 80’den fazla öğrencinin katıldığı program çerçevesinde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle Türk dünyasında uzay farkındalığı oluşturarak genç nesillerin bu alana ilgisinin artırılması hedefleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor. Türki Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi açılış töreni BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve kent protokolünün katılımıyla GUHEM’de gerçekleşti.

Türk devletleri arasındaki işbirliğine bilimsel destek

Etkinliğin açılında konuşan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Türk dünyasında son dönemde giderek gelişen sosyal ve kültürel etkileşimden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. GUHEM ev sahipliğinde düzenlenen Türki Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi’nin de Türk devletleri arasındaki birlik ve beraberliği bilimsel temelde destekleyen öncü etkinliklerden biri olduğunu kaydeden Şener, “Burada düzenlenen uygulamalı eğitimler, uzay çalışmalarına ilgiyi artıracak ve yarınımızın teminatı olan gençlerimiz arasındaki bağların daha da güçlenmesine imkan sağlayacaktır.” dedi.

“GUHEM gençlerimize yeni ufuklar kazandıracak”

Cüneyt Şener, küresel rekabetin yeryüzünden gökyüzüne taşındığı bir dönemde bulunduklarını belirterek, GUHEM’in vizyonu ve yapılan çalışmaları anlattı. Şener, “Ülkemizin Milli Uzay Programı’nda yer alan GUHEM, 13 bin metrekarelik alanda uçuş okulu, mekatronik laboratuvarı ve simülatörler gibi pek çok düzenekle alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ilk 5 merkezi arasında yer alıyor. Merkezimiz havacılık tarihimizde iz bırakan isimlerin izinden giden gencecik tohumların filizlenmesini sağlıyor. Ülkemizin uzay yolculuğunda yeni bir kilometre taşı olan GUHEM’de sadece geçen sene yarım milyona yakın ziyaretçiyi ağırlamış olmamız da bu konuda doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Bugün dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak kentimizde faaliyete geçirdiğimiz GUHEM’i ziyaret eden çocuklarımız buradan yepyeni bir bakış açısı ve büyük bir heyecanla ayrılmaktadır. Bu çerçevede akademiye katılan öğrencilerimizin de zihinlerinde yeni ufuklarla buradan ayrılacağına inanıyorum. Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansı ve Türk Devletleri Teşkilatı destekleriyle bu projenin devamlılığının ülkelerimiz arasındaki işbirliğine uzun vadede önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Türk dünyası için uzay alanında işbirliği vazgeçilmez bir adım”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil GUHEM’de geleceğin bilim insanları, uzay mühendisleri ve kaşifleri ile bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Türk dünyasını uzay sahnesinde temsil edecek gençlere güvenlerinin tam olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Yozgatlıgil, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türk dünyası için uzay alanında iş birliği yapmanın ortak mirasımızı geleceğe taşımak adına vazgeçilmez bir adım olduğunu vurgulamak istiyorum. Uzay projelerindeki iş birliği sadece teknik ve bilimsel değil aynı zamanda insanlar arasındaki bağların da güçlenmesine yardımcı olacaktır. Nisan 2023’te Özbekistan’da gerçekleştirilen toplantı Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleri olarak uzay alanında iş birliği yapmak bir dönüm noktasıydı. Ortak uydu projeleri geliştirmek, çalıştaylar düzenlemek, gençlik uzay kapları ile geleceği aydınlatmak gibi hedefler belirledik. Bugün ilk gençlik uzay kampını başlatmaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. 9-15 yaş arasındaki gençlerimize sunacağımız eğitim Türk dünyası ülkelere uzay farkındalığı oluşturarak genç nesillerin bu alana ilgisini artıracaktır. Siz hevesli ve dinamik gençlerimiz gelecekteki uzay projeleri için ilham kaynağı olacaksınız. Bu eğitim programı bu hedefe ulaşmamıza katkı sağlayacak”

“Türk devletleri arasındaki bağları güçlendirecek”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, düzenlenen etkinliğin Türk devletleri arasındaki etkileşimi artıracağını belirterek, “BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyemizin destekleri ile Türkiye Uzay Ajansı, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ve Türk Devletleri Teşkilatı iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz Uzay Kaşifleri Akademisi için bir aradayız. Türk Devletleri Teşkilatı mensubu Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den toplam 82 öğrenciyi ağırlıyoruz. Burada çok faydalı bir eğitim süreci geçirecekler. Türk dünyasının her alanda çok ciddi bir potansiyeli var. Uzay havacılık alanında da hep birlikte bu gücü ortaya çıkaracağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“İşbirliğimizi çok daha ileriye taşıyacağız”

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türki Cumhuriyetler Uzay Kaşifleri Akademisi’nin bir ilk adım olduğunu ve ilerleyen zamanda birçok projeye öncülük edeceğini söyledi. TUA Başkanı Yıldırım, “Gençlerimizin buraya gelmeleri, birlikte eğitim almaları ve ortak çalışmalara imza atmaları önemli bir ilk adımdır. Bunun devamının da geleceğine, bu işbirliğini çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. TUA olarak biz bir proje daha geliştirdik. Hep beraber küçük bir uydu yapalım dedik. Bu konuyla alakalı çalışmalarımız devam ediyor. Böylece hep beraber elle tutulur adımlar atarak uydu yapmak, uyduyu fırlatmak ve uyduyu işletmek noktasında da buradaki gençlerin ileride yapacağı işlerin zeminini oluşturma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Geleceğin uzay kaşifleri yetişiyor”

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Teşkilat olarak Türk dünyasındaki işbirliğini derinleştirmek için çaba gösterdiklerini aktardı. Uzay alanındaki işbirliklerinin de bu çabalar neticesinde her geçen gün geliştiğini belirten Büyükelçi Aliyev, “İstikbalin uzay kâşiflerini yetiştirmek üzere GUHEM’in ev sahipliğinde bu kampı düzenliyor olmamız yarınlara yönelik önemli bir yatırım niteliği taşıyor.” dedi. Konuşmasında etkinliğe katılan gençlere seslenen Ömüraliyev şunları söyledi: “Uzay alanında Türk devletlerinden gençlerimizi kapsayacak şekilde düzenlenen ilk programda yer almanız sizler için hem bir şans hem de bir sorumluluktur. Burada edineceğiniz tecrübe, birçoğunuzun gelecek planlarında ve kararlarında etkili olacaktır. Sizler, Uluğ Bey, Ali Kuşçu, El-Fergani, Al-Sufi, Al-Jazari, Al-Biruni gibi astronomi alanında iz bırakmış eserler veren büyük Türk âlimlerinin, bununla birlikte Musa Manarov, Toktar Aubakirov, Vladimir Canibekov, Salican Şaripov gibi cesur Türk uzay öncülerin torunlarısınız. Bu bilinçle, bu kampın zihinlerinizde bir kıvılcım çakmasını ve ileride de yapacağınız her işte Türk dünyasını gözetir bir bilinçle hareket etmenizi temenni ediyorum.”

Eğitimler 2 Eylül’e kadar devam edecek

Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Macaristan’dan 80’den fazla öğrencinin katıldığı projede eğitimler 2 Eylül’e kadar devam edecek. Gerçekleştirilecek program sayesinde katılımcıların uzay alanına olan ilgilerinin uygulamalı eğitimlerle artırılması, aynı zamanda kültürlerarası öğrenmenin teşvik edilmesi hedefleniyor.