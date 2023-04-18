Ayakkabı sektörünün önemli buluşma noktası “Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF”, 3-6 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde açılıyor.İSTANBUL (İGFA) - 68. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı AYSAF, sektörün çatı kuruluşu Ayakkabı Yan Sanayicileri Derneği AYSAD ve Artkim Fuarcılık iş birliği ile dünyanın dört bir yanından gelen, ayakkabı yan sanayi malzemeleri, deri, suni deri, tekstil, taban, ökçe, aksesuar, makine, kimyasal ve kalıp üreticilerinin de aralarında olduğu 36 iş kolunu bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Sektöründe, Avrasya’nın 1., Avrupa’nın ise 2. en büyük fuarı olan AYSAF’a 327 firma katılıyor. Fuarı 80’den fazla ülkeden 15 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Çin’de yaşanan tedarik sorunlarının ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından gerek Türkiye’nin coğrafi konumu gerekse de sektörün fiyat-kalite dengesi neticesinde 2022 yılında 500 milyon çift ayakkabı üretim rakamına ve 1,3 milyar dolar ihracat hacmine ulaşan ayakkabı yan sanayinin 2023 yılını 600 milyon çift ayakkabı üretimi ve 1,7 milyar dolar ihracat ile tamamlaması bekleniyor.