Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek, Duchenne Musküler Distrofisi (DMD) hastalığını nano boyutta görüntülenmesi başarıldı.

Üniversitenin Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığına yönelik umut verici bir çalışmaya imza attılar. Çalışmalar çerçevesinde gen transferi uygulanan hücrelere nano ve mikro boyutta üst düzey analiz yapılmasına imkan sağladı.

"Hhastalar ve aileleri için büyük bir umut ışığı olarak görülmektedir"

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, "DMD, genetik kökenli bir kas hastalığı olup, kasların giderek zayıflamasına ve fonksiyon kaybına yol açan bir durumdur. Bu hastalıkla mücadelede önemli adımlar atan Tıp Fakültemiz ve BARUM, Türkiye’de ilk defa olarak FE-SEM cihazı ile üniversitemize bağışlanan insan hücrelerinin moleküler yapıları hakkında hassas bilgilere ulaştılar. Bu teknolojik adım, hastalığın teşhisi ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Elde edilen veriler, DMD patogenezinin daha iyi anlaşılması ve tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi için değerli bir kaynak oluşturmaktadır. Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji branşının öncülüğünde yürütülen bu çalışma, hastalar ve aileleri için büyük bir umut ışığı olarak görülmektedir. Tıp Fakültemiz ve BARUM, bu tür inovatif çalışmalarla sağlık alanında öncü rol üstlenmeye devam etmektedir. DMD ile ilişkili moleküler süreçlerin aydınlatılması ve dolayısıyla hastalığının daha iyi anlaşılması ve tedavi edilmesi için üniversitemiz tarafından gösterilen bu çaba, tıp dünyasının geleceği adına umut vadeden bir adım olarak kayda geçmektedir" dedi.