T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, geçen sene Bodrum’da ilk kez oluşturulan hatıra ormanı etkinliğini gelenek haline getirerek bu senede Alanya’da Hatıra Orman Alanı düzenledi.ANTALYA (İGFA) - Dev organizasyonun başlangıcına ev sahipliği yapacak olan Alanya’da, son zamanlarda yaşanan orman yangınlarından hareketle, bir hatıra ormanı oluşturuldu.

Bisikletin çevreci ve küresel ısınmanın önlenmesine çözüm olarak kısa mesafelerde alternatif ulaşım aracı olması vizyonu doğrultusunda Avsallar bölgesinde oluşturulan hatıra ormanına ağaç dikilecek.

Bu anlamlı proje için Avsallar’da çocuklarla bir araya gelerek ağaç dikme töreni de gerçekleştirildi. Törene; Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkan Bahattin Akyön, Metin Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Ağaç dikme töreni öncesi düşüncelerini aktaran Başkan Emin Müftüoğlu, “Öncellikle bu etkinlikleri düzenlememizde öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve yine tüm imkanlarını bize sağlayan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Geçen yıl bildiğiniz üzere çok büyük orman yangınları oldu. Bunun üzerine bizde TUR öncesi Bodrum’da ilk ağaç dikme törenimizi 2022 de gerçekleştirmiştik. 20 gün önce Dim Çayı’nda meydana gelen orman yangının anısına bizde bu sene Avsallar mevkini ağaçlandırmak istedik. Bize Avsallar’ı yeşillendirmemiz için yardımcı olan Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici’ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu alanı TUR adına hatıra olarak hep birlikte yeşillendireceğiz. Hep birlikte ormanlarımızı koruyalım. Özellikle gençler ormanlarımızı hep korumalı" dedi.

Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanına T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde ölen vatandaşlarımızın hatırasına ağaç dikti. Bölgeye 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Hatıra Ormanı tabelası dikildi.