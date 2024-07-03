A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Avusturya ile karşı karşıya geldiği maçta Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bursa’da vatandaşlar galibiyet sonrası sokağa akın etti.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Son 16 Turu’nda kozlarını paylaştığı Avusturya’yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Galibiyet sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da vatandaşlar sokağa çıktı. Araçlarla uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar korna ve oyun havalarıyla kutlamalar yaptı. Renkli anlar kameraya yansırken, tüm Türkiye, Hollanda ile oynanacak maça şimdiden nefesleri tuttu.