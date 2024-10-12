Milli Savunma Bakanlığı x sosyal medya hesabından;TCG BÜYÜKADA korvetinin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri gemileri LNS ŞAFAK ve LNS SİDİ BİLAL ile birlikte Libya açıklarında deniz eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

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Kaynak: Aleyna Berfe kurt