Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’ndan Deniz Eğitimleri Açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı x sosyal medya hesabından;TCG BÜYÜKADA korvetinin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri gemileri LNS ŞAFAK ve LNS SİDİ BİLAL ile birlikte Libya açıklarında deniz eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı x sosyal medya hesabından;TCG BÜYÜKADA korvetinin Türk Deniz Görev Grubu kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri gemileri LNS ŞAFAK ve LNS SİDİ BİLAL ile birlikte Libya açıklarında deniz eğitimleri gerçekleştirdiğini duyurdu.