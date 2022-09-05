Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 25 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu 25 Sözleşmeli Personel alacak.

Kurumun pozisyonlarında (Ankara Yerleşkeleri), 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 687/1 maddesi kapsamında 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27. maddesine göre idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilmek üzere, "Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği" uyarınca aşağıda yer alan Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda unvan ve bölümleri belirtilen toplam 25 (yirmibeş) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır.

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