A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında bugün Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yapılacak maç 21.45'te başlayacak. Vatandaşa sorduk. Sizce bu maç neden savaş gibi algılanıyor?Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Taha ÇELİKBAŞ - Ahmet GÜNAY - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Özellikle Ermenistan-Azerbaycan arasında meydana gelen Karabağ Savaşı ve Azerbaycan’ın Karabağ’ı yeniden almasından sonra Türkiye ile Ermenistan arasında geçmişten gelen sorunlar da halklar bağlamında körüklendi. İki ülkede de birçok vatandaş bu akşam oynanacak olan maça, bir spor müsabakasından çok daha fazla anlam yüklüyorlar.

Vatandaşa sorduk Türkiye-Ermenistan maçı neden savaş gibi algılanıyor? Söz vatandaşta…

https://youtu.be/bEzbt-3jacM

Çoğu vatandaş bu maçın siyasi nedenlerden dolayı savaş gibi algılandığına dikkat çekerek, “Geçmişe dayanan bir durum. Türkiye'de sorun olmaz ama Ermenistan’da bize karşı bir düşmanlık var. İnşallah iyi bir skorla döneriz. Ermenilerle Türklerin arasında çok eskiye dayanan bir şeyler var" dedi.

Bazı kesimler iki ülke arasındaki futbol müsabakasının savaş gibi algılanmasındaki sebebin maç yapmış olunan takım olduğunu belirterek, "İslamiyet karşıtı bir ülke. Daha öncesinde siyasi görüşler olabilir ülkeler arasındaki problemler olabilir diye düşünüyorum" yorumunda bulundu.

Bazı vatandaşlar ise, “Biz milliyetçi bir ülkeyiz muhakkak içimizde bu maçı savaş gibi algılayanlar olacak ama ben böyle algılamıyorum. Türkiye Müslüman bir ülke olduğu için Ermenistan'da ermeni olduğu için savaş gibi görüyor olabilirler. Burada ırkçılık söz konusu, ırkçılık yapan insanların bu şekilde görmesi normaldir ama bizim için öyle değil tabii ki ama Türkiye kazansın" değerlendirmesinde bulundu.