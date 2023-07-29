Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır.İSTANBUL (İGFA) - Karara ilişkin açıklamada bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF olarak geçtiğimiz aylarda hem 2028 hem de 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenlemek için adaylık başvurusu yaptıklarını kaydederek, “Bu adaylık başvuruları 10 Ekim’de neticelenecek. Adaylığımızda EURO 2028 için rakibimiz Birleşik Krallık, EURO 2032 için ise rakibimiz İtalya’ydı. İtalyan Futbol Federasyonu ile bir müzakere yaptık. Bu müzakere neticesinde EURO 2032 için ayrı ayrı adaylık başvurusu yapma yerine UEFA’ya birlikte başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA bu çalışmamızı kabul ederse EURO 2032 ev sahipliği için herhangi bir başka rakibimiz yok.

Birlikte yaptığımız bu başvurunun Avrupa futbolu için de Türkiye futbolu için de çok önemli olacağını düşünüyoruz. Ülkemiz için de bir milat olacak. Özellikle yüzyıllara, Roma İmparatorluğu’na dayanan benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesinin birlikte hareket edecek olmasının yanı sıra geçmişe baktığımızda iki ülke tarafından düzenlenen gerek Avrupa Şampiyonası gerekse Dünya Kupası organizasyonlarının son derece başarılı geçmesi bizi bu yola sevk etti. Şu anda EURO 2028 adaylığından vazgeçme gibi bir düşüncemiz yok. Eğer EURO 2032 için İtalya ile ortak yapacağımız adaylık başvurumuz UEFA tarafından kabul edilirse, EURO 2028 adaylığından çekileceğiz. İtalya birlikte 2032 Avrupa Şampiyonası’nı eşit şartlarda düzenlemek için başvurumuzu yaptık. Ülkemiz gibi İtalya da gerek futbolda gerek turizmde önemli bir ülke. İnşallah iki ülke için de hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.