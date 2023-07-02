Bu yıl 4’ünüsü düzenlenen Fashion Breeze 2023 defilesine katılan ünlü modacı Aynur Açıkgöz, “Gelinlik sektöründe özellikle üretim ve ihracat alanında dünyada ilk 5’in içerisindeyiz” dedi.İSTANBUL (İGFA)- Sunucu İpek Tanrıyar, ünlü modeller Wilma Elles, Ece Gürsel ve Elif Ece Uzun'un podyumda yer aldığı Fashion Breeze 2023 defilesinin dördüncüsü düzenlendi.

Defileye katılan ünlü modacı Aynur Açıkgöz, gelinlik üretimi ve ihracatında dünyada ilk 5’inci sırada olduğunu belirtti. Defilenin bu yılki teması ise ‘kadına şiddet’ olarak belirlendi.

Haute Couture markasının sahibi Aynur Açıkgöz’ün, Fashion Breeze 2023 defilesi için hazırladığı ‘dream’ isimli koleksiyonuyla büyük beğeni topladı. Öte yandan Açıkgöz, üç yıl önce hayatını kaybeden ünlü moda tasarımcısı Nur Yerlitaş’a benzerliğiyle dikkat çekti.

Gelinlik dışında, özel davet kıyafetleri ve tasarım elbiseler de hazırladıklarını kaydeden ünlü modacı Açıkgöz, “Yurtiçinde ve yurtdışından çok sayıda müşterimize özel tasarımlar sunmaktayız. Yurtdışındaki müşterilerimiz genellikle Instagram sayfamızdan modellerimizi görüp beğeniyorlar, bazen de özel tasarım yaparak ulaşıyoruz.” dedi.

“GELİNLİĞİN MODASI DEĞİL KULLANILAN MALZEMENİN MODASI DEĞİŞİR”

Gelinlik modasının her yıl değişiyor gözükse de aslında değişenin kullanılan malzeme olduğunu ifade eden Açıkgöz, “Seramoni ne olursa olsun gelinliğin bir profili, gustosu vardır. Gelinliğin değil kullanılan malzemenin modası değişir” dedi.

SEKTÖRÜN YENİ TRENDİ: GELİN KOÇLUĞU

Bu arada gelinlik sektöründe yeni trend olan ‘gelin koçluğuna’ dikkat çeken Açıkgöz şunları söyledi: “Gelin koçluğu, düğün tarihinden yaklaşık iki ya da üç ay önce yapılmaya başlanan bir hizmet. Bu kapsamda gelin adayına; seremoninin yapılacağı ortama hangi tarz bir gelinlik modelinin daha uygun olacağı, nasıl bir saç ve makyaj yapılmalı bu konularda destek veriliyor. Çiftler, düğün tarihi yaklaştıkça heyecan ve stresten bazı şeyleri gözden kaçırabiliyor. Gelin koçluğu hizmeti ile kusursuz bir süreç geçirmeleri sağlanıyor.”