Sabancı Vakfı’nın 15 yıldır ana destekçisi olduğu ve kuruluşunda büyük rol oynadığı Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO), 2023 turnesine başladı.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Vakfı tarafından desteklenen ve Şef Cem Mansur’un yönetiminde, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı çatısı altında faaliyet gösteren Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, 2023 turnesine İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) verdiği konserle başladı.

AKM’de 2 bini aşkın seyirci kapasitesine sahip Türk Telekom Opera Salonu’nda seyirci ile buluşan orkestra, izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti yaşattı.

Orkestra, AKM’deki konserinde U. Cemal Erkin, Rachmaninoff, Mendelssohn, J. Sibelius’un eserlerini çaldı. Orkestraya bu yıl solist olarak Başar Can Kıvrak katıldı.

Türkiye’de konservatuarlarda okuyan 16-22 yaşları arasındaki sınavla seçilen 73 genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası turne öncesindeki kamp sürecinde, Berlin Filarmoni Orkestrası’nda keman sanatçısı olarak yer alan Hande Küden, İstanbul Devlet Senfoni ve Borusan Filarmoni Orkestrası solo obuacısı Sezai Kocabıyık’ın eğitimleriyle tecrübe kazandı.

TUGFO’nun 2023 Turne Programı Ankara, Kapadokya ve İtalya ile devam edeceği öğrenildi.

Yurt dışı turnesine 29 Ağustos’ta İtalya’nın Sicilya bölgesinde düzenlenen Palermo Classica Festivali ile başlayacak orkestra, 31 Ağustos’ta Agrigento Tapınaklar Vadisi’nde, 1 Eylül’de Selinunte’de, 2 Eylül’de yeniden Palermo Classica Festivali’nde, 3 Eylül’de ise Corleone’da sahneye çıkması bekleniyor.