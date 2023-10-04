Hospitalmanager Dergisi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen "Yılın Başarılı Sağlık Yöneticileri Ödülleri" sahiplerini buldu. "Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülü," Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’nın oldu. Ödülünü alan Odabaşı, “Takdir edersiniz ki her başarının arkasında muhakkak suretle samimiyetle, mertlikle, candan çalışan bir ekip vardır. Ama bir kişi öne çıkar. İşte bizim bu başarının arkasında bir ekibimiz vardı, o da Türkiye Hastanesi yönetim ekibi” dedi.

Hospitalmanager Dergisi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen "Yılın Başarılı Sağlık Yöneticileri Ödülleri", Liv Hospital Vadi İstanbul konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Sağlık sektörü temsilcilerinin katıldığı ödül gecesinde sektörün ileri gelenleri jüri heyeti olarak hazır bulundu. Sağlık sektöründe başarılı yöneticilerin ödüle layık görüldüğü gecede, ’Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi Ödülü’ Türkiye Hastanesi Genel Müdürü Hayati Odabaşı’nın oldu. Ödülü Prof. Dr. Melih Bulut’un elinden alan Odabaşı, “Takdir edersiniz ki her başarının arkasında muhakkak suretle samimiyetle, mertlikle, candan çalışan bir ekip vardır. Ama bir kişi öne çıkar. İşte bizim bu başarının arkasında bir ekibimiz var, o da Türkiye Hastanesi yönetim ekibi. Son zamanlarda ödül alanlar genellikle toplumsal problemlere ilişkin bir konuyu dile getirerek onlara ithaf ederek ödüllerini alırlar. Ben de düşündüm ne diye alayım diye. Şöyle bir şey aklıma geldi, düşünün ki bir genç sağlık yöneticisi olmak istiyor ve imtihanlara girerek üniversitelerin sağlık yönetim bölümlerini kazanıyor. Büyük hayallerle sağlıkta yönetici olma hayalleriyle sınavlara giriyor, dirsek çürütüyor ve ’dört sene sonunda ben hastane yöneticisi oldum’ diye mezun oluyor. İşte hayal kırıklıkları o saatten sonra başlıyor ve ondan sonra bırakın yönetici olmayı, bırakın herhangi bir hastanede iş bulmayı, staj yeri bile bulmakta zorluk çekiyor. İşte ben bu değerli arkadaşlarımızın ve geleceğin sağlık yöneticileri olan gençlerimiz adına bu ödülü alıyorum” dedi.

Ödülünü aldıktan sonra İhlas Haber Ajansı’na da açıklamalarda bulunan Odabaşı, “Bugün 15’inci yılını dolduran Hospitalmanager Dergisi’nin yılın en başarılı sağlık yöneticisi ödülünü almaktan dolayı hem hastanemiz adına hem de ekibim adına onur duyuyorum, gurur duyuyorum, çok sevinçliyiz. Tabii ki Türkiye Hastanesi 33 senedir gerek çalışanlarına, gerekse binlerce hastasına şifa yoluyla yardımcı olmuş çok değerli bir hastanemiz. En önemlisi de İhlas’ın değerlerini yaşatmasıyla birlikte sağlıktaki teknolojik gelişmelere ayak uyduran ve yöneticilik anlayışıyla da sağlıkta pozitif hastanecilik anlayışını ortaya koyan, kendi çalışanlarını kucaklayan, hastalarına sevgiyle yaklaşan ’önce hastalarımızın duası, sonra parası’ diyen bir hastanemiz. Bütün bu özelliklerimizle birlikte bunların görülmüş olması, duyulmuş olması ve ödüle, takdire layık olmuş olması da gerçekten bizi ayrıca sevindiriyor. Demek ki her emek görülüyor” diye konuşu.