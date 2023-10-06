Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.KKTC (İGFA)- Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Millî Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya geldi.

Ziyarette Bakan Yusuf Tekin'e Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Karakullukçu, Personel Genel Müdürü Bülent Çiftçi ve Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen de eşlik etti.

Tekin ve Çavuşoğlu, ziyarette iki ülke arasında eğitim alanında ilişkileri güçlendirmek ve tecrübe aktarımını içeren iş birliği protokolünü imzaladı.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, hem mirasa sahip çıkacak hem de dünya koşullarında rekabet edecek nesiller yetiştirmenin önemine işaret ederek motivasyonlarının Kıbrıs ile Anadolu arasındaki derin bağın gelecek kuşaklara da aktarılması olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu ise Kıbrıs Türk halkının geleneklerini her daim ayakta tutarak Anadolu'dan kopmadığını anlatarak, "Biz kendimizi daima büyük Türk milletinin bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın ilişkiler içinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, yükseköğrenim alanında Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.