Her ay yayımladığı raporlarla yapı sektörünün nabzını tutan Türkiye İMSAD, Dünya ve Türkiye ekonomisinin değerlendirildiği "Sektörel Ekonomi Gündemi" başlıklı toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldi.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından ilk kez düzenlenen “Sektörel Ekonomi Gündemi” toplantısı, Demirdöküm ve GF Hakan Plastik’in katkılarıyla 4 Mayıs 2023 Perşembe günü online olarak gerçekleştirildi. Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu’nun yaptığı toplantı; inşaat malzemesi sanayicileri, iş dünyasından isimler ve sektör profesyonelleri tarafından ilgiyle takip edildi. İnşaat malzemeleri sektörünün dünü ile geleceğine ışık tutulan etkinlikte, Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanı Dr. Can Fuat Gürlesel, dünya ekonomisinde güçlenen eğilimler ve seçim sonrası inşaat malzemeleri sektöründe oluşabilecek senaryolar başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı analizlerini paylaştı.

Etkinlikte açılış konuşmasına “Önümüzde çok büyük belirsizlikler içeren, hem ülkemizde hem de yurtdışından gelen etkilerle yönümüzü bulmakta zorlanabileceğimiz, tahmin gücümüzün zorlandığı, geçmişe bakarak projeksiyon yapma imkanımızın daraldığı bir süreçteyiz. Bu süreçte önümüzü görebilmek ve belirsizlikleri daha belirgin hale getirebilmek için bu toplantıda bizlerle değerlendirmelerini paylaşacak olan Can Fuat Gürlesel Hocamızın değerli çalışmalarına ihtiyaç duyuyoruz” diyerek başlayan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Önümüzdeki dönemi belirsiz hale getiren pek çok sebep var. Bu sebeplerden Dünya ekonomisinin nasıl değişeceği, politikalarının nerelere evrileceği gibi faktörleri önceden tahmin etmemiz gerekiyor. Diğer yandan da ülkemizdeki ekonomi politikalarının ve seçim etkisinin, önümüzdeki dönemde ekonomimizi ve sektörümüzü nasıl etkileyeceği de son derece önemli. Tüm bu faktörleri önceden tahmin edebilirsek ve hazırlıklarımızı bu doğrultuda yaparsak hem sektörümüz hem de ekonomimiz adına daha büyük katkı sağlayacağımıza inancımız tam.”