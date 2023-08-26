Rusya-Ukrayna arasında süren savaşın yarattığı kayıp ve artan proje maliyetleri ile risklere karşın Türkiye, 2022 yılındaki performansıyla bu yıl “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 40 firma ile yer aldı.İSTANBUL (İGFA) -Türkiye, firma sayısına göre dünya ikinciliğini korudu. Listede 81 firmayla birinci yine Çin olurken, üçüncü sırada 39 firma ile ABD bulunuyor. Türkiye’nin küresel inşaat pazarından aldığı pay ise yüzde yüzde 4,4 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 22 Ağustos 2023 tarihinde geçen yılki listede yer alan firmalar için düzenlenen ödül töreninin hemen ardından açıklanan 2023 listesi Türkiye için yine gurur verici bir tablo ortaya koydu.

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Müteahhitlerimiz, uluslararası pazarda artan sorunlara rağmen küresel devler liginde ülkemizi ikinci sırada temsil etmeyi sürdürüyor. Üstelik bu başarıyı ülkemizin yanı başında 1,5 yılı aşkın süredir devam eden savaşa ve geleneksel pazarlarımızda süren sorunlara rağmen korumayı başardık. Bölgemizde savaş kaynaklı olarak yaşadığımız kaybı Körfez açılımıyla kapatmayı hedefliyoruz. Geleneksel pazarlarımızdan bir diğeri olan Irak da sektörümüze yeni fırsatlar sunabilir” dedi.