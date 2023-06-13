Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları’na damga vurdu. Çeşitli kategorilerde toplam 14 derece elde eden temsilcilerimiz, yarışları takım halinde birinci olarak tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kano sporcuları, Eskişehir’de düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları’na adeta damga vurdu. Türkiye’nin farklı illerinden takımların katıldığı yarışmada Sakarya Büyükşehir Belediyesi takım halinde birinci olarak önemi bir başarı elde etti. Çeşitli kategorilerde yarışan sporcular; 3 tane birincilik, 2 tane ikincilik ve 9 tane de üçüncülük elde etti.