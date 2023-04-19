Üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri, akademisyenlerin bulunduğu heyet, ABD-Türkiye İş Konseyi üyeleriyle ABD Ticaret Odası’nda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda aralarında üst düzey yetkililer, parlamento üyeleri, akademisyenlerin bulunduğu heyet, ABD-Türkiye İş Konseyi'nin Yönetici Direktörü Jennifer Miel ve ABD Ticaret Konseyi üyeleri ile ABD Ticaret Odası’nda bir araya geldi.

Heyet, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye Masası ile de görüşme gerçekleştirdi.

Heyet, Dünya Bankası’na ziyarette bulundu, düşünce kuruluşu Atlantic Council’de toplantı düzenledi.