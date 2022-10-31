Saadet Partisi İlçe Teşkilatı, İnegöl’deki merkez ve kırsal mahalle muhtarlarının tamamını ziyaret ederek Muhtarlar Günü’nü tebrik etti.

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Teşkilat Başkanı Ahmet Yıldız, “Bizler Saadet Partisi olarak, muhtarların sorunlarının çözümü için mücadele etmeye kararlıyız” dedi.

Ahmet Yıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“MÜCADELE EDECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ VERİYORUM”

“Muhtarlarımız, kırsal mahallelerimizde de olsa, birçok ilçenin nüfusundan daha fazla bir mahallede de olsa, insanımızla doğrudan muhatap olan ve hayatın her alanına temas eden kişilerdir. Devletimiz ve milletimiz arasında köprü görevi üstlenen, mahalle ve köylerimizde millet iradesinin mihenk taşı olan, demokrasimizin işleyişinde ve kamu idaresinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın çözüme kavuşmasını bekledikleri problemleri olduğunu biliyoruz. Bizler Saadet Partisi olarak, muhtarların sorunlarının çözümü için mücadele etmeye kararlıyız. Sevinçte kederde, düğünde, cenazede, iyi günde, kara günde, gece gündüz demeden vatandaşımızın yanı başında olan muhtarlarımızın sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz. Muhtarlarımıza ayrı bir bütçenin oluşturulması, muhtar adaylarının birleşik oy pusulası ile seçimlere katılması, muhtarlık hizmet binalarının tamamlanması ve iyileştirilmesi, belediye meclislerine davet edilip karar alma süreçlerinde söz sahibi olabilmeleri elzemdir. Mesai saatlerinin düzenlenmesi ve yıllık izin hakkı gibi konuların yanında, Türkiye genelinde sayıları 50 bini aşan muhtarlarımızın tek bir çatı altında bir araya gelmesinin ve bu maksatla da ‘Türkiye Muhtarlar Birliği’nin kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz.”