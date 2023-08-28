Kocaeli’de düzenlenen Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’na birçok ilden katılan 180 sporcu, birinci olmak için kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta dereceye girenlere ödül verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu 11-12-13 yaş kategorilerinde düzenlenen ve Türkiye şampiyonası niteliği taşıyan yüzme şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Türkiye Yüzme Federasyonu ve Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kandıra’nın Mavi Bayraklı Kerpe Halk Plajı’nda gerçekleşen yarışlara birçok ilden yaklaşık 180 sporcu katıldı. Kulaçların Türkiye şampiyonası için atıldığı yarışlarda sporcular kıyasıya yarıştı.

Yarışları izleyen ve sporculara başarı dileklerini ileten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, dereceye giren yüzücülere ödüllerini takdim etti. Yarışları AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman da izleyerek sporcuların heyecanına ortak oldu. Türkiye 11-12-13 Yaş Açık Su Yüzme Yaz Şampiyonası’nda her kategoride ilk 8’e giren kadın ve erkek sporculara madalya verildi. Ayrıca birinciye bin 500 TL, ikinciye bin TL, üçüncüye 750 TL, dördüncüye 600 TL, beşinciye 500 TL, altıncıya 400 TL, yedinciye 300 TL ve sekizinciye 200 TL nakdi ödül verildi.