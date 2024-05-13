Türkiye Ragbi Federasyonu ve Mısır Ragbi Federasyonu arasında Mısır’ın Başkenti Kahire’de iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Ragbi Federasyonu ve Mısır Ragbi Federasyonu, ragbi sporunun geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi amacıyla bir mutabakatname imzaladı. İmza törenine Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhy de katıldı. İmza töreninde Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, Mısır Spor Bakanı Ashraf Sobhy’e Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’ın, her iki ülke için Ragbi branşının gelişimini desteklemekten mutluluğunu iletti.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin ve Mısır Ragbi Federasyonu Başkanı Hussam Saheb tarafından imzalanan bu anlaşma, ragbi sporunun her iki ülkede de gelişimini desteklemeyi ve bölgesel iş birliğini artırmayı hedefliyor. Protokol, iki ülkenin spor alanında daha da yakınlaşmasına olanak tanıyacak ve kültürel alışverişi teşvik edecek önemli bir adım olarak görülüyor.

Protokol, "iki taraf arasında uluslararası hazırlık maçlarının düzenlenmesi, antrenör ve hakemlere yönelik eğitim kurslarının düzenlenmesi ve spor hekimliği alanında ikili iş birliğinin güçlendirilmesinin yanı sıra kadımlar ve erkekler için antrenman kampları düzenlenmesi" gibi birçok alanda işbirliği yapmayı amaçlıyor.