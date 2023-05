Türkiye Yazarlar Birliği, “2022 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödül töreni gerçekleştirildi. Tören de, sahneye çıkan yazar ve şairler, Tükçe edebiyat ifadelerine tepki gösterdi.

Türkiye Yazarlar Birliği’nin “2022 Yılının Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödül töreni düzenlendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde törende, Türkçe Edebiyat ifadelerine tepki gösterdi. Programda, hep bir ağızdan “Yaşasın Türk Edebiyatı” sloganları atıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden ödül almak için gelen yazar, düşünür, mütefekkir, şairler ve yakınlarının da alkışlarla destek verdiği protesto ile ilgili konuşan D. Mehmet Doğan: “TYB’nin yılın yazar fikir adamı, sanatçıları ödül töreni Adapazarı’nda yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliğinde yapılan törende bu yılın ödülleri sahiplerine verildi. Sakarya Türkiye’nin ödül almış yazarlarını, sanatçılarını yayıncılarını ağırlayarak ödüllendi. Tören sırasında fikir dergilerinden Karabatak’ın ödülüne sıra gelmişti ki, derginin yayıncısı, edebiyatımıza, yayın hayatımıza büyük hizmetleri olan A.Ali Ural sahnenin havasını değiştiren, heyecanını yükselten bir hamle yaptı: Dergiye emek verenlerle birlikte “Yaşasın Türk edebiyatı” pankartı açtı. Salonla sahne bu heyecanda birleşti. Bu çıkışı edebiyatımızı hayata döndüren bir hamle olarak alkışlıyoruz!” diye konuştu.

Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan da yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki bazı çevrelerin ortak değerlerimizin başında gelen dil ve edebiyatımız üzerinden başlattıkları ayrıştırma gayretleri ve başlattıkları tartışmalar zaman zamana gündeme geliyor. Son günlerde edebiyatımızın ismine dair yine “Türk Edebiyatı” mı, “Türkçe Edebiyat” mı kavramı tartışılıyor. Hangi gerekçelerle olursa olsun hiç kimse bu konuda keyfine göre konuşamaz. Türkçe edebiyat demek ayrıştırmacılığa neden olur. Bunu eğip bükmeye, gerek yok; Türkiye’deki edebiyatın adı “Türk Edebiyatı”dır. Dünya edebiyatındaki yerimizin de adı budur” ifadelerini kullandı.

“Türk edebiyatından “Türk” ismini çıkartmaya çalışan bu zihniyeti protesto ediyoruz”

Karabatak Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Şair Yazar A. Ali Ural, bu protestonun milli kültürümüz açısından önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi. “Türkiye toprakları nasıl bölünmez bir bütünse Türk edebiyatı da bu bölünmezliğin bir yansımasıdır. Tanzimat’tan beri Türk edebiyatının kültürel kaynaklarını kurutmak isteyen, milli değerlerden arındırılmış yozlaşmış bir edebiyatı hedefleyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Son zamanlarda, Türk edebiyatından “Türk” ismini dahi çıkartmaya çalışan bu zihniyeti protesto ediyoruz. Yaşasın Türk Edebiyatı” dedi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Yaşasın Türk edebiyatı diyemeyenlerin bu millete düşmanlık beslediklerini vurgulayarak şöyle konuştu: ‘’Edebiyat ve eylem arasında önemli bir bağ var. Edebiyat adamı aynı zamanda eylem adamıdır. Tarafsız değildir. Her zaman milletinin tarafındadır. Edebiyat dünyamızda adı saygıyla anılan bütün öncüler iyi eserler vermenin yanı sıra içinden çıktığı toplumun meselelerine her zaman duyarlı olmuşlardır. Doğuda da batıda böyledir. Milletinden kopuk yaşayan şairler geleceğe kalamaz. Şair çağından sorumludur. Şairler milletinin varlık mücadelesinde her zaman en öndedir. Tam da Üstad Sezai Karakoç’un dediği gibi ‘Şâir, milletinin kalbidir. Atan nabzı, çarpan yüreğidir. O, milletine kafasıyla, gönlüyle ve ruhuyla yapışıktır. Alınyazısı, milletinin alınyazısıdır. Şimdi Türk şairlerine büyük vazife düşmektedir. Bütün şairler Türk kavramıyla kavgalı olan kesimlerin Türkçe Edebiyat tanımlamasına karşı meydan yerine çıkıp göğsünü gere gere yaşasın Türk Edebiyatı diyebilmelidir. Bugün bunu diyemezsek yarın Türkçe edebiyat da yapılmasına müsaade etmeyeceklerini iyi bilmek gerekir. Bu kirli bir oyundur. Bu sinsi oyunu bozacak olanlar Türk Edebiyatının soylu şairleridir. Bu manada yaşasın Türk edebiyatı haykırışını cesurca dillendiren Şair Ali Ural ve Kaan Eminoğlu başta olmak üzere bütün yürekli şairlerimizi tebrik ediyor eylemlerini yürekten destekliyorum.’’