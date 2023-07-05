Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, ’Türkiye Yüzyılı Bilecik Eğitim Çalıştayları’ başlayacağını duyurarak, " Her ilçede yapılacak olan çalıştaylarda Türkiye Yüzyılında Eğitimin rotası ile ilgili fikri olan herkesi bir araya getirecek" ded.

Bilecik Milli Eğitim Müdürlüğü yeni dönemde Bilecik ve ülke eğitimi için orijinal hedef arayışı çalıştayları düzenliyor. Çalıştay hakkında bilgi veren Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Dünyada değişen şartları eğitimi gelecek odaklı yeni tasarımlara zorluyor. Özellikle teknolojide ve demografideki gelişimler eğitiminde gelişimi tetikliyor. Tüm paydaşların beyin gücünden faydalanmayı ve aidiyet kültürünü daha da geliştirmeyi amaçlayan çalıştaylar 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 10.00’da Osmaneli’nde ilk meyvelerini verecek. Her ilçede yapılacak olan çalıştaylarda Türkiye yüzyılında eğitimin rotası ile ilgili fikri olan herkesi bir araya getirecek. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin yapacağı çalıştaylar 7-18 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. Gelecek odaklı hedef üretme ve bu hedeflere ulaşmada kullanılacak stratejiler belirlenecek" dedi.

"Çalıştayların Türkiye yüzyılı yürüyüşüne sağlayacağı beyin gücü şimdiden bizi heyecanlandırıyor"

Akyol, açıklamasının devamında, "Çalıştaylar ile tüm paydaşlarımızdan, yöneticilerimizden öğretmenlerimize, velilerimizden öğrencilerimize kadar Türkiye Yüzyılında eğitim ile ilgili fikri olan herkese ulaşmaya çalışacağız ve ülkemiz eğitiminin geleceğini arayacağız. Şimdiden çalıştaylara katılacak olan ve fikirlerini yüz yüze ve çevrimiçi ileten, hatta fikirlerini temsilciler vasıtasıyla ulaştıracak olan herkese teşekkür ediyorum. Çalıştayların Türkiye yüzyılı yürüyüşüne sağlayacağı beyin gücü şimdiden bizi heyecanlandırıyor" dedi.