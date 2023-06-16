İletişim Başkanlığı tarafından, Türkiye Yüzyılı'nın dünya gündemindeki yankılarına yönelik "Türkiye Yüzyılı Dünya Medyasında" ve "Türkiye Yüzyılı'nın Başlama Töreni Dünya Gündemini Belirledi" isimli iki kitap hazırlandı.ANKARA (İGFA) - Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcının 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi olduğuna işaret edilen "Türkiye Yüzyılı Dünya Medyasında" kitabında, Türkiye'nin diplomatik ilişkileri, demokrasi ilke ve normları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi ve diplomatik başarıları ve Türkiye Yüzyılı'na dair uluslararası kamuoyu algısı ortaya konuluyor.

Kitapta, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve sonuçlarını doğrudan ilgilendiren, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu alan 40 ülkeden toplam 170 haber, köşe yazısı ve analiz yer alıyor.

Toplam 5 bölümden oluşan kitapta, dünya basınından manşetlerle 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim zaferi özet şekilde aktarılıyor.

Kitapta, yabancı televizyon kanallarında, internet haber medyasında 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçim zaferinin analizi ve yansımaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısını ele alan uluslararası haberler ve köşe yazılarına ayrıntılı olarak yer veriliyor.

Öte yandan "Türkiye Yüzyılı'nın Başlama Töreni Dünya Gündemini Belirledi" kitabında ise Türkiye Yüzyıl'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) yemin töreni ve ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni ile resmen başladığı hatırlatıldı.

Göreve Başlama Töreni'ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcilerinin ve toplam 78 ülkeden üst düzey katılımın olduğu vurgulanan kitapta, seçimlere ve sonuçlarına tüm dünyanın ilgisinin kayda değer olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da söz konusu kitapların ön sözlerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında ülkenin yüzyılın seçimini gerçekleştirdiğini ve necip milletin iradesini sandığa yansıttığını belirtti.