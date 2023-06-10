Araç satışlarında tüketicinin elektrikli dönüşüme gösterdiği ilginin sürdüğünü ortaya koyan rapor, Çin’de elektrikli araçlara uygulanan sübvansiyonların sona ermesinin, 2023 yılının ilk çeyreğinde bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarında ani bir yavaşlamaya yol açtığına, bunun da küresel elektrikli araç büyüme hızını yavaşlattığına dikkat çekiyor. Çin pazarındaki büyümede görülen yavaşlamanın küresel rakamlara da önemli bir etkide bulunduğu görülüyor. Raporda, Çin’de bataryalı elektrikli araçlara uygulanan sübvansiyonun sona ereceği yönündeki beklentilerin tüketicilerin bataryalı elektrikli satın alma araç tercihlerinin 2022 sonuna kadarki dönemde yoğunlaşmasına yol açan önemli bir etken olduğunun altı çizildi.

Ticari filo segmentinin, bataryalı elektrikli araçlar için en önemli büyüme alanı olacağının da altını çizen rapor, üreticilerin (OEM) bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için popüler filo modellerinin elektrikli muadillerini üretmeye hız vermesi gerekeceğine işaret ediyor. Ticari filo segmentlerinde sunulan cazip elektrikli araç seçeneklerinin sınırlı olmasının, büyümeyi frenleyici bir etkide bulunduğuna dikkat çekildi.

Şarj edilebilir hibrit araç gelişiminde lider konumda olmayan ancak büyümeyi destekleyen ülkelerde ise bataryalı elektrikli araç satışlarındaki büyümenin diğerlerine kıyasla çok daha yüksek oluşu dikkat çekti.

Rapor, BEV oyuncularının son dönemde batarya üretimini kalıcı olarak daha uygun maliyetli ve sürdürülebilir hale getirmeye odaklandıklarını ortaya koyuyor. Raporda ayrıca otomobil üreticilerinin önümüzdeki dönemde pazara sunmaya hazırlandıkları elektrikli araç modellerine de yer verildi.