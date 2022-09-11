İnegöl Orhaniyespor spor faaliyetlerinin yanında şehrin çocuklarının teknoloji ile de gelişimini sağlaması adına teknoloji takımı kurdu.

Faaliyetlerine kulüp lokalinde devam eden Orhaniyespor Teknoloji ve Santranç takımları kulüp tesislerinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Orhaniyespor Başkanı Tevfik Demirhan; “İnegöl Belediyemizin bu sene üçüncüsünü düzenlediği 15-18 Eylül tarihleri arasında Kültür Park ve DOSTUM tesislerinde gerçekleştireceği teknoloji festivaline katılım sağlayacağız. 4 farklı branşta 14 takım ile katılıyoruz. Bu yarışmaya 2 aydır hazırlanıyoruz. Bizim gönüllü koordinatörümüz Musa Çınartaş öncülüğünde 206 öğrencimize eğitim verdik. Bu süreç içerisinde çok güzel çalışmalara imza attık inşallah bunları güzel bir şekilde sergileyeceğiz.“

AMAÇ; ÇOCUKLARI BİLİM İLE BULUŞTURMAK

Amaçlarının çocukların bilim ile buluşturmak olduğunu vurgulayan Demirhan, “Şehrimizde çocuklar ile alakalı alanlar giderek daralıyoruz. Genelde insanlar spora önem veriyor fakat teknoloji hayatın bir gerçeği. Aynı zamanda spor alanları da daraldı. Amaç çocuğa eğitim vermek ise Özgür Gürbüz yöneticimiz ve Musa Çınartaş koordinatörümüz ile bir çalışma başlattık. Gelinen nokta beni çok duygulandırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

OYUN YERİNİ BİLİME BIRAKTI

Lokaldeki bilim çalışmaları sonucu oyun oynanmadığını belirten Demirhan, “Lokalimiz geniş, bizde burayı değerlendirelim dedik. 216 tane öğrencimiz birde velilerin gelip gittiğini düşünürseniz gün içerisinde binden fazla giriş çıkış oluyor lokalimize. Bu çok başarılı bir durum. Burada büyüklerin bir oyun oynama durumu kalmadı. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımız ilerliyor.“