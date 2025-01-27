AB İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) verilerine göre, 2023 yılında AB nüfusunun %10,6’sı evlerini yeterince ısıtamadı. Bu oran, 2022 yılına kıyasla 1,3 puanlık bir artış gösterdi.

Isınma sorununun en yaygın olduğu ülkeler İspanya ve Portekiz olarak öne çıktı. Her iki ülkede de nüfusun %20,8’i evlerini ısıtmakta zorluk yaşadı.

Bu ülkeleri sırasıyla Bulgaristan, Litvanya ve Yunanistan izledi. Bulgaristan’da nüfusun %20,7’si, Litvanya’da %20’si ve Yunanistan’da %19,2’si ısınma konusunda sıkıntı çekti.

Türkiye ise %19,5 oranıyla ısınma sorunu yaşayan ülkeler arasında beşinci sırada yer aldı.

Lüksemburg, en az ısınma problemi yaşadı

Listede evlerini ısıtmada en az zorlanan ülkeler de yer aldı. Buna göre Lüksemburg nüfusunun sadece yüzde 2,1'i ısınmada problem yaşadı. Lüksemburg'u yüzde 2,6'yla Finlandiya takip etti.

Slovenya nüfusunun da sadece yüzde 3,6'sı ısınma problemi yaşarken; Avusturya nüfusunun yüzde 3,9'u ve Estonya nüfusunun yüzde 4,1'i evlerini ısıtmada zorlandı.