Manisa Büyükşehir Belediyesinin TCDD işbirliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi’nin görüşüldüğü ziyarette, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’nde kurulan operasyon sahası üzerinden taşıma planlamaları ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Metin Memiş, TCDD Ege Bölge Müdürü Bayram Şahin’i ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin TCDD işbirliğiyle hayata geçirdiği ve Türkiye’de bir ilk olan ‘Evsel Atıkların Trenle Taşınması Projesi’nin görüşüldüğü ziyarette, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Memiş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hayata geçirdikleri bu önemli projeye katkıları nedeniyle TCDD Genel Müdürlüğü ve Ege Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.

Proje kapsamında Alaşehir ilçesine bağlı Killik Mahallesi’nde kurulan operasyon sahası hattı için bilgi alışverişi yapılan ziyarette, Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı Mahallesi’ndeki operasyon sahası hattı üzerinden taşıma planlanmasının yapılması üzerine toplantı gerçekleştirildi. Sahanın teknik detaylarının görüşüldüğü toplantıda, en yakın zamanda hattın çalışmaya başlaması için yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.