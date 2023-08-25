Muğla Büyükşehir Belediyesi arıcıların büyük sorunlarından biri olan balmumu güvesine karşı başlattığı “Temiz Petek” projesi ile bu yıl Köyceğiz Merkez ve Marmaris Çamlı Mahallesi’nde arıcılara destek olacak. Proje 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.MUĞLA (İGFA) - Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli bal üretim merkezlerinden biri olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi arıcılıkla uğraşan üreticilere arı sütü, arı eğitimi, arı keki, temiz petek projeleri ile destek olmaya devam ediyor.

Türkiye çam balının yüzde 80’ini üreten Muğla’da Büyükşehir Belediyesi arıcıların sorunlarından biri olan Büyük Balmumu Güvesine karşı başlattığı ve Türkiye’de ilk ve tek olan “Temiz Petek Projesi” beşinci yılında da arıcılara destek oluyor. Geçtiğimiz yıllarda Köyceğiz, Milas ve Menteşe İlçelerinde yapılan petek şoklama işlemi bu yıl Marmaris ve Köyceğiz İlçelerinde arıcıların hizmetine sunuluyor.

Büyük ilgi gören proje kapsamında peteklerin saklama döneminde güvelerin verdiği zararların engellenmesi ve balda kalıntı sorunun önüne geçmek için petekler -30°C’de şoklanarak üreticilere teslim ediliyor.Temiz Petek Projesi’nden yararlanmak isteyen üreticiler Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin 444 48 01 numaralı telefonundan bilgi ve randevu alabilecekler.

Şoklanmış ve paketlenmiş petekleri arıcılar evlerinde güvenle saklayabilecekler. Büyük bir sorunun önüne geçilmesi amacıyla başlatılan proje 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup 30 Kasım 2023 tarihine kadar devam edecek.