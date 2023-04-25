Türkiye’den emekli olan gurbetçi vatandaşların Avrupa’da çalışabilmesinin önü açılıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ümit Özoğlu, “Avrupa’da yaşayan vatandaşların Türkiye’den emekli olup Avrupa’da da çalışabilmelerinin önü açılıyor” dedi.

Avrupa’da yaşayan ve Türkiye’den emekli aylığı alan vatandaşların yurtdışında çalışabilmesinin önü açılacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ümit Özoğlu, “Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın Avrupa’ya gittiği tarihten bu zamana kadar Türkiye’deki yurtdışı borçlanmalarını yapıp emekli olmasının bir hakkı vardır. Bu haktan yararlanıp emekli olduktan sonra Avrupa’daki vatandaşlarımız Türkiye’den aylık alırken, Avrupa’daki aylıklarını alamamaktalardı. Yani Avrupa’da çalışamamaktalardı. 45 yıl önce bu yasa kaldırılmıştı, 45 yıl sonra tekrar günümüzde Avrupa’da yaşayan vatandaşların Türkiye’den emekli olup Avrupa’da da çalışabilmelerinin önü açılıyor” ifadelerini kullandı.

Özoğlu, şu anda en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olduğunu hatırlatarak, “Eskiden BAĞKUR aylıkları düşük oluyordu. SSK aylıkları daha yüksek oluyordu. Ama şu anda BAĞKUR aylığı ve SSK aylığı eşitlenmiş durumda. En düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olmakla beraber, şu anki gündemde de emekli prim gün sayılarının da eşitleneceği söz konusu” açıklamalarında bulundu.

Mavi kartlı vatandaşların, sadece 18 yaşından sonraki Türk vatandaşlığındaki çalıştıkları süreleri veya ev hanımı olduğu sürelerini borçlanabildiklerinin altını çizen Özoğlu, “Artık vatandaşlarımızın mavi kartla geçirdikleri yani Türk vatandaşlığından çıktıkları tarihlerinin de borçlanması imkanı geliyor” diye konuştu.

En düşük emekli aylığının asgari ücretten maaş alan vatandaşların aylıkları olduğunu belirten Özoğlu, “Vatandaşlarımız yüksekten primlerini ödedikleri takdirde 7 bin 500 lira ile 12-14-15-19 bin liraya varan aylıklar alması mümkün olabilir” dedi.

"Mayıs ayında asgari ücrete zam gelebilir"

Özoğlu, asgari ücrete yıl içinde ara zamlar gelebildiğini ve şu anda da Mayıs ayında asgari ücrete zam gelmesi söz konusu olduğunu söyleyerek, “Vatandaşlarımızın doğum borçlanmalarını, askerlik borçlanmalarını ve yurtdışı borçlanmalarını asgari ücrete zam gelmeden ödemelerini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

"25 yıl evli kalan çalışan veya çalışmayan çocuklu annelere erken emeklilik gelebilecek"

25 yıl evli kalan, çalışan veya çalışmayan en az bir ila 1’den fazla çocuğu olan ev kadınlarına erken emeklilik müjdesi söz konusu olduğunu belirten Özoğlu, “Yasa tasarısının onaylandığı takdirde 25 yıl evli kalan çalışan veya çalışmayan çocuklu annelere erken emeklilik gelebilecek” dedi.

“Gurbetçi vatandaşlar Türkiye’de ücretsiz bir şekilde tedavi olabilecek”

Özoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye’ye geldiklerinde yaşadıkları ülkelerin sigortaları sadece acil durumlarda tedavi masraflarını karşılıyordu. Artık hükümetimiz Avrupa’da yaşayan vatandaşların Türkiye’ye izne geldiği zamanlarda buradaki hastanelere gidip tedavi olmalarının yasasını çıkartıyor. Artık vatandaşlar Türkiye’den ücretsiz bir şekilde tedavi olabilecek.”