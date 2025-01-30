Ateşkes anlaşması, İsrail hükümeti tarafından da onaylanmıştı.

Ancak, ateşkese dakikalar kala İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda birçok masum can daha yaşamını yitirdi.

Taraflar arasında onaylandıktan sonra İsrail savaş kabinesi ve İsrail hükümeti tarafından da onaylanan anlaşma, 19 Ocak tarihinde saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

İsrail ve Hamas arasındaki anlaşma sonrası esir takasları sürerken Filistinliler ise hala gıda malzemelerine erişmekte sıkıntılar yaşıyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı, güzel haberi paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Gazze'ye 24 tonluk gıda malzemesi gönderileceği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda şu açıklamalar yer aldı:

Gazzeli kardeşlerimiz için hazırlanan 24 tonluk gıda malzemesi, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait A400M uçağı ile Ürdün’deki Marka Uluslararası Havalimanına ulaştırıldı.