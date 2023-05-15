İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin 5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) değeri 114 baz puan artarak 606 baz puana ulaştı.

Ekonomistler bu puanın 2022 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek seviye olduğunu kaydetti.

Bir ülkeye borç verildiğinde temerrüt riskine karşı kendini sigortalamak isteyenlerin ödedikleri prim olan CDS değeri, arabanın kasko primi gibi düşünülebilir. Eğer sürücünün riski artarsa ödenecek prim de artar. O nedenle CDS değerinin artması yatırımcılar gözünde temerrüde düşme olasılığının önemli ölçüde yükseldiğini gösterir ve ekonomi açısından ciddi bir kırılganlığa işaret eder.