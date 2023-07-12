Temmuz ayı ilk haftası itibarıyla 6 milyon turisti geride bırakan Antalya, turizmin en parlak yılı olarak kayıtlara geçen 2019 yılını da yakaladı.

Antalya Dış Hatlar Terminali’nde çekilen bir görüntü ise, Türkiye’nin dünya turizmindeki markasını gözler önüne serdi. Almanya’dan Antalya’ya gelen turist grubu, üzerinde Türkiye haritası olan ve “Terapiye ihtiyacım yok, Türkiye’ye gideyim yeter” yazıl tişörtlerle geldi. Söz konusu olayın Türkiye için güzel bir reklam olduğunu ifade eden Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, “Tatil tabii çok güzel bir terapidir ama burada adres de verilmiş. Çok güzel bir tanıtım yapmışlar, poster yaptırıp her yere asasım geldi” dedi.

Antalya’da 2023 turizmi, en parlak yıl olan 2019 verileriyle başa baş gidiyor. Dünyanın dört bir yanından turist ağırlayan kent, temmuz ayının ilk haftasında 6 milyon rakamını geride bıraktı. Sadece temmuz ve ağustos aylarında 5,5 milyon turistin beklendiği kentte sektör temsilcileri 2023 yılını 15-16 milyon turistle kapatmayı hedefliyor. Özellikle Kurban Bayramı’nda tıklım tıklım dolan otellerdeki oranlar, bayram sonrası da dış turizmle doluluğunu sürdürüyor. Kente milletlere göre en çok turist şuanda Rusya’dan gözükse de, Almanların bu sayıyı temmuz ayında geçeceği öngörülüyor. Tatil için Türkiye seçen Almanların, 2019 yılındaki rakamların üstüne çıktığı, temmuz ayının devamında ise bu sayıyı daha da yukarı çekerek ilk sıraya çıkacağı belirtiliyor.

EN PARLAK YILLA BAŞA BAŞ GİDİYOR

Turizm verilerini değerlendiren Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya’nın 6 milyon rakamını geçtiğini ve bu rakamın turizmin en parlak yılı olan 2019 verileriyle başa baş gittiğini söyledi. Rusya ve Ukrayna pazarında çeşitli faktörler nedeniyle 2019 yılına nazaran ciddi düşüş yaşandığını kaydeden Yavuz, diğer pazarlarda ise artışlar yaşandığını belirtti.

RUSLARDAKİ KAYIP, ALMANYA, İNGİLTERE VE POLONYA’DAN

Yavuz, önümüzdeki 2-3 aylık sürecin turist bakımından çok yoğun geçeceğinin altını çizerek, “Günlük geliş olarak rakamsal olarak baktığımızda iyiye doğru bir gidiş var. Hatta geçtiğimiz hafta cumartesi günü 1 günde 95 bin rakamı gibi bir geliş vardı ki; bu gayet iyi ve en iyi 3 rakamdan birisiydi. Fakat bunun dağılımı açısından sektör daha tam olarak mutlu değil. Çünkü Rus ve Ukrayna pazarındaki yüzde 40’a yakın olan kayıp hâlâ yerini dolduramadı. Biraz İngiltere ve Polonya’nın artması, Almanya’nın daha geçmiş döneme göre iyi gitmesi, bir nebze olsun bu açığı kapattı ama Rusların 2019 yılına göre kaybını pek dolduramadı. Dolayısıyla bu pazara endekslenmiş olan bölgeler oteller, acenteler kendi beklentilerinin altında kaldılar. Genel olarak Antalya’ya baktığımızda ise gelişler temmuzun başından beri gayet iyi gidiyor” dedi.

2 AYDA 5,5 MİLYON TURİST

Sektörün 2023 yılı beklentisinin 15-16 milyon turist olduğuna işaret eden Yavuz, temmuz ve ağustos aylarında 5,5 milyon turistin geleceğini ve toplam anlamda da beklenen hedefe ulaşılabileceğini söyledi.

“ALMANLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA RUSLARI GEÇECEK”

Normal şartlarda Rus turistlerin Alman turistlere göre çok daha önde olması gerektiğini belirten Yavuz, şuanda iki ülkenin turist sayılarının birbirine yakın olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

“Almanlar önümüzdeki haftalarda Rusları geçecek. Çünkü Almanya’nın bütün eyaletleri sadece 3 eyaletini tatil yaz tatili başladı. Diğer 13 eyalet bu haftadan itibaren tatile başlayacak. Yaz tatili demek çocuklu ailelerin seyahat etmesi demek. Çocuklu ailelerin de önemli bir kısmı Türkiye’yi tercih ediyor. Aynı zamanda Almanya’daki rezervasyon kanallarında gördüğümüz kadarıyla Antalya oldukça önde gidiyor bu dönem.”

“DOLULUK KİMİ BÖLGEDE YÜZDE 98’E ULAŞIYOR”

Recep Yavuz, otellerdeki doluluk oranının bölgelere göre değiştiğini de aktararak, “Şu anda günlük 600 - 650 bin yatak dolu olarak gidiyor. Bölgede bu kimi otelde yüzde 98, kimi otelde de yüzde 85. Bölgelere göre yoğunluk oranları değişiyor. Kemer bölgesi Rus pazarının çok kuvvetli olduğu bir bölge ancak oradaki doluluk çok tatmin edici değil. Ama özellikle Side bölgesi altın çağını yaşıyor diyebilirim. Almanların tercih yeri olan Side, bu turistlerin sayısının artmasıyla iyi bir ivme kazandı” diye konuştu.

“POSTER YAPTIRIP HER YERE ASASIM GELDİ”

Son olarak Antalya Dış Hatlar Terminali’nde kız kardeşinin çektiği Alman turistlerin fotoğrafına değinen Yavuz, “Bu fotoğrafı benim kız kardeşim seyahat ederken dış hatlar terminalinde çekti ve bana gönderdi. Ben de onu paylaştım. Tatil tabii herkes için ciddi bir terapi, tatile hepimizin ihtiyacı var. Bunu çok güzel dile getirmiş ama onlar adresi de vermişler. Yani sadece tatil değil Türkiye’de tatil beni çok mutlu eder ve terapiye gerek kalmaz diye çok güzel bir tanıtım yapmışlar. Poster yaptırıp her yere asasım geldi” şeklinde konuştu.