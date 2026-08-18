Hamzabey OSB’de 750 dönüm arazi üzerinde kurulması planlanan kooperatif binaları yerine KOBİ OSB geliyor.

Bu yeni strateji belki de İnegöl’ün kaderini değiştirecek. Peki KOBİ OSB ne demek?, Bülent Temelli yönetiminin hedefi ne? Biraz ona bakalım.



İnegöl’de küçük ve orta ölçekli firmalar için Hamzabey OSB’nin hemen yanı başında 750 dönümlük bir arazi belirlenmiş ve bu arazide kooperatif dükkanlarının yapılmasına karar verilmişti.



Kooperatife üye olan 529 kişi bu projeye inanarak aidat ödemeye başladı. Kooperatifte yönetim değişti. Bülent Temelli, 750 dönümlük alanı daha fazla büyütebilmek adına stratejik bir hamle yaptı. Türkiye genelinde kooperatiflerin çalışmalarını yerinde inceleyen yönetim, devlet desteğini en üst seviyede almaya karar verdi.

Yeni plan Hamzabey OSB’yi genişletmek ve OSB bünyesinde KOBİ OSB oluşturmak. Burada ki amaç 750 dönümlük kooperatif arazini 2250 dönüme çıkarmak.



Bu konuda net ve ciddi adımlar atılmış bile. Yeni planlamaya göre 250 m2 ile 1500 m2 arasında 1100 yeni işyeri yapılması planlanıyor. Bülent Temelli ve arkadaşları, AK Parti Bursa Milletvekilleri Mustafa Varank ve Ayhan Salman ile İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da verdiği destek ile Ankara’da önemli görüşmeler yapmış.

Bu proje hayata geçirildiğinde Türkiye’nin en büyük KOBİ OSB’si İnegöl’de kurulmuş olacak. İlçede görsel ve hava kalitesine zarar veren küçük ve orta ölçekli firmalar buraya taşınacak.

Vizyoner proje 2027 yılından itibaren ete kemiğe bürünecek. Hükümetin belirlediği tasarruf tedbirlerinin kalkması ile birlikte hedef 2028 yılında ilk kazmayı vurmak olacak. Öncelik alt yapıya verilecek. Sonrasında ise yeni işyerlerinin yapımına başlanacak. Süreç 7-8 yılı bulabilir. Ancak tamamlandığında İnegöl, Türkiye’ye örnek olacak devasa bir iş merkezine kavuşmuş olacak.

Devlet desteği ile yapılacak yeni işyerlerine sahip olmak çok kolay olacak. Şehir merkezinde faaliyet gösteren işyerleri sahipleri müracaat ettiklerinde sisteme dahil edilecek. Kira öder gibi yeni işyeri sahibi olacaklar.

Çok daha fazla şeyi yazmak isterdim. Beni çok etkileyen bu projeye ilçe halkının da destek olacağını düşünüyorum. Bu nedenle İMASKOP yönetimini can-ı gönülden kutluyorum.