Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı’nı Balıkesir’e kurma işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirdiği 20 binin üzerindeki kraliçe arıyı üreticilerle buluşturdu.BALIKESİR (İGFA) - Verimli ovaları ve güzel iklimiyle tarımın beşiği Balıkesir’de, üretime her alanda destek veren Büyükşehir Belediyesi; katma değeri yüksek ürünler üretmesini sağlayarak üreticinin elini güçlendiriyor. Kuzusuyla, balıyla, meyvesiyle, sebzesiyle Türkiye’yi doyuran Balıkesir’de, Büyükşehir Belediyesi her anlamda üreticinin yanında yer alıyor.

Türkiye’nin en büyük Bal Ormanı’nı Balıkesir’e kurma işlemlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ana Arı Üretim Merkezi’nde yetiştirdiği 20 binin üzerindeki kraliçe arıyı üreticilerle buluşturdu. Bunun yanı sıra; ahşap kovan, kovan altlığı ve arı yemi desteklerini de sürdüren Büyükşehir, Balıkesir Balını tanıtma faaliyetlerine de devam ediyor.

Bin 133 mahallesinin, 960’ı kırsal mahalle statüsünde olan Balıkesir’in ekonomisinin büyük bir bölümünü oluşturan tarım ve hayvancılığa önemli teşvikler sağlayan Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin daha fazla kar elde etmesi amacıyla her geçen gün desteğini artırıyor. Üreticiyi koruyarak üründe kaliteyi artırıcı çalışmalara öncelik veren Büyükşehir Belediyesi; ücretsiz fidan, fide, yem, süt otu tohumu ve sera naylonu desteklerinden alım garantili ürün projelerine, küçükbaş hayvan dağıtımından yerli boz ırk sığırlarda verim artırma çalışmalarına, Balıkesir Kuzusu Damızlık Üretim Merkezlerinin kurulumundan arıcılık faaliyetlerinin teşvikine, süt soğutma tankından selektör makinesi dağıtımına kadar daha birçok konuda çalışmalar yapıyor.

KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERİN ÜRETİMİNE TEŞVİK

Burhaniye’de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi’nde (BAÇEM) açılan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kurslarında yetiştirdiği kursiyerlere sözleşmeli tarım yapma imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde katma değeri yüksek üretim yapılmasına teşvik eidyor. Sındırgı’ya kazandırdığı doğa dostu Jeotermal Kurutma Tesisinde, jeotermal deşarj suyu kullanılarak sebze ve meyve kurutulmasına olanak sağlayan Büyükşehir Belediyesi burada; hem çiftçi kadınlara ve gençlere istihdam sağlıyor hem de vatandaşları güvenli gıda ile buluşturuyor.

YILSONUNA KADAR 3 BİN 500 DAMIZLIK DAĞITILMIŞ OLACAK

Etinin lezzetiyle ülke çapında bir marka haline gelen Balıkesir Kuzusunun üretimini yaygınlaştırmak için İvrindi, Kepsut, Dursunbey, Sındırgı ve Savaştepe’de Damızlık Üretim tesisleri kuran Büyükşehir Belediyesi, verimli meralarıyla küçükbaş hayvancılığa oldukça uygun olan Bigadiç ilçesinde de bir tesis kuracak. Balıkesir’de, küçükbaş hayvancılığın daha profesyonel bir şekilde yapılmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi; 2023 yılında dağıtılacak olanlarla birlikte 2019’dan bu yana toplam 3 bin 500 adet damızlık küçükbaş hayvan dağıtmış olacak. Böylece coğrafi işaretle koruma altına alınan Balıkesir Kuzusu üretiminin artırılarak kalitesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

TARLA YOLLARI GENİŞLETİLİYOR MERALARDA VERİM ARTIRILIYOR

Üreticilerin hasat dönemlerinde işlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla tarla ve zeytinlik yollarında genişletme ve düzeltme işlemlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi aynı zamanda küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için kırsal mahallelerde bulunan meraların ıslahını gerçekleştiriyor ve doğru uygulamalarla su kaynaklarının da verimli kullanılması konusunda üreticileri teşvik ediyor.