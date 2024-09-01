Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en büyük Graffiti Şenliği, farklı ülkelerden ve farklı şehirlerden gelen 64 sanatçının katılımıyla başladı. Hüdavendigar Parkı’na kurularak adeta tuvale dönüştürülen panolar, Bursa’nın ana cadde ve meydanlarında sergilenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Türkiye’nin en büyük Graffiti Şenliği, Hüdavendigar Kent Parkı’nda yapıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir, Uşak, Adana, Muğla, Kocaeli, Burdur, Kırklareli, Mardin, Hatay, Kahramanmaraş, Bursa ve yurt dışından olmak üzere toplam 64 graffiti sanatçısı, iki gün boyunca şenlik için hazırlanan alanda hünerlerini sergiledi. Bursalıların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, panolar adeta dev bir tuvale dönüşerek izleyenlere görsel şölen yaşattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşların da akın ettiği şenlikte kullanılan sprey boya ve benzeri tüm malzemeler Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı. Profesyonel sanatçılar yaptıkları tasarımlarla büyük beğeni topladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey; Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, BURFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Işıkyıldız, Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz ile birlikte alanı gezerek sanatçılarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Kendisi de sprey boyayla panolara iz bırakan Başkan Mustafa Bozbey, profesyonel sanatçıların çalışmalarını yakından izledi. İki gün süren Graffiti Şenliği’ne Bursalıları davet eden Başkan Bozbey, “Bu yıl 3.’sü yapılan şenliğe 18’i Bursa’dan, 44’ü farklı şehirden ve 2’si yabancı ülkelerden olmak üzere toplam 64 sanatçı şenlikte yer alıyor. Vatandaşlarımızın ortaya çıkan güzel eserleri görmesini isterim. Şenliğin ardından panolara yansıyan eserler Bursa’nın farklı noktalarında ve mekanlarında halkımızla buluşacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.