Mardinli uçurtma ustası Zahit Mungan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümünde hazırladığı Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı uçurtmasını Mardin semalarında uçurdu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

30 ülkedeki 39 festivale katılarak birçok madalya kazanan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan (33), hazırladığı Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı uçurtmasını, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümü olan 10 Kasım’da, 7 bin yıllık tarihi olan Mardin’in semalarında uçurdu.

70 metre kare ebadında olan ve Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı uçurtmasını 2 ayda tamamlayan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan, Türk bayrağına ve Atatürk’e olan hayranlığı nedeniyle böyle bir uçurtma yaptığını söyledi.

10 Kasım Atatürk’ün vefatının 86. yıl dönümünde Atatürk anısına yaptığım Türk bayrağı uçurtmasını Mardin semalarında gururla uçurduğunu ifade eden Mungan,” Büyük bir emekle büyük bir sabırla bu uçurtmayı yaptım. Bugünde Mardin semalarında uçurttuk. Şu anda Türkiye’nin en büyük Türk bayrağı uçurtmasına sahibim. Bundan dolayı gurur duyuyorum” dedi.

Geçtiğimiz yılda Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde 9 metrekare boyutunda Atatürk uçurtmasını Mardin semalarında uçurdum. Türk bayrağı uçurtması Mardin semalarına yakıştı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü anısına bugün Mardin semalarında uçurmanın mutluluğunu yaşıyorum. Kesinlikle unutmuyoruz. O gönlümüzde ve kalbimizdedir”.

Gökyüzünde süzülen Türk bayrağı uçurtmasını gören yerli ve yabancı turistler 9 metrekarelik uçurtmaya hayran kaldı. Mardinli Zahit Mungan (32), çocukken ip bağladığı naylon poşeti uçurarak başlayan ve 27 yıldır sürdürdüğü uçurtma tutkusuyla son 19 yılda yurt dışında 36 ülkeyi gezerek Türkiye adına katıldığı 40 festivalde birçok madalya kazandı.