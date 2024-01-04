Forbes Türkiye, ülkemizin en yaşanabilir şehirlerini belirledi. İşte, listenin zirvesinde yer alan ve güzellikleriyle dikkat çeken şehirler:

İstanbul: Türkiye'nin kalbi İstanbul, tarihi derinlikleri, kültürel çeşitliliği ve ekonomik potansiyeliyle birinci sırada yer alıyor. Geleneksel ve modern yaşamın mükemmel bir birleşim noktası olan bu metropol, her yaş grubuna hitap ediyor.

Ankara: Başkent Ankara, stratejik konumu, modern altyapısı ve zengin kültürel etkinlikleriyle ikinci sırayı hak ediyor. Şehir planlaması ve iş imkanlarıyla Ankara, yaşamak için ideal bir atmosfer sunuyor.

İzmir: Ege'nin incisi İzmir, sıcak iklimi, sahil şeridi ve dinamik sosyal hayatıyla üçüncü sıraya yükseliyor. Tarihi zenginlikleriyle de öne çıkan İzmir, yaşamak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor.

Tekirdağ: Marmara bölgesinde konumlanan Tekirdağ, doğal güzellikleri ve huzurlu yaşam tarzıyla dördüncü sırada kendine yer buluyor. Deniz manzaralı yerleşim alanları ve temiz hava, Tekirdağ'ı çekici kılıyor.

Kocaeli: Sanayi ve ticaretin merkezi Kocaeli, ekonomik fırsatları ve modern yaşam koşullarıyla beşinci sırayı hak ediyor. İstanbul'a yakınlığı da bu şehre olan talebi artırıyor.

Antalya: Turizmin gözdesi Antalya, güneşli iklimi, plajları ve tarihi kalıntılarıyla altıncı sırada yer alıyor. Hem yerli halk hem de turistler için yaşamak için ideal bir şehir olarak öne çıkıyor.

Yalova: Doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için Yalova, termal suları, ormanları ve huzurlu atmosferiyle yedinci sıraya yükseliyor. Huzurlu bir yaşam arayışında olanlar için tercih edilen bir destinasyon olmaya devam ediyor.

Bursa: Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Bursa, tarihi mirası, yeşil alanları ve sanayi potansiyeli ile sekizinci sırada yer alıyor. Modern şehir hayatının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor. Başkan Erdem öğrencilerle çilek ve marul fidesi dikti

Eskişehir: Öğrenci şehri Eskişehir, genç nüfusu, kültürel etkinlikleri ve yeşil alanlarıyla dokuzuncu sıraya yerleşiyor. Eğitim ve kültür meraklıları için çekici bir şehir olma özelliğini sürdürüyor.