Forbes Türkiye, ülkemizin en yaşanabilir şehirlerini belirledi. İşte, listenin zirvesinde yer alan ve güzellikleriyle dikkat çeken şehirler:
-
İstanbul: Türkiye'nin kalbi İstanbul, tarihi derinlikleri, kültürel çeşitliliği ve ekonomik potansiyeliyle birinci sırada yer alıyor. Geleneksel ve modern yaşamın mükemmel bir birleşim noktası olan bu metropol, her yaş grubuna hitap ediyor.
-
Ankara: Başkent Ankara, stratejik konumu, modern altyapısı ve zengin kültürel etkinlikleriyle ikinci sırayı hak ediyor. Şehir planlaması ve iş imkanlarıyla Ankara, yaşamak için ideal bir atmosfer sunuyor.
-
İzmir: Ege'nin incisi İzmir, sıcak iklimi, sahil şeridi ve dinamik sosyal hayatıyla üçüncü sıraya yükseliyor. Tarihi zenginlikleriyle de öne çıkan İzmir, yaşamak isteyenleri cezbetmeye devam ediyor.
-
Tekirdağ: Marmara bölgesinde konumlanan Tekirdağ, doğal güzellikleri ve huzurlu yaşam tarzıyla dördüncü sırada kendine yer buluyor. Deniz manzaralı yerleşim alanları ve temiz hava, Tekirdağ'ı çekici kılıyor.
-
Kocaeli: Sanayi ve ticaretin merkezi Kocaeli, ekonomik fırsatları ve modern yaşam koşullarıyla beşinci sırayı hak ediyor. İstanbul'a yakınlığı da bu şehre olan talebi artırıyor.
-
Antalya: Turizmin gözdesi Antalya, güneşli iklimi, plajları ve tarihi kalıntılarıyla altıncı sırada yer alıyor. Hem yerli halk hem de turistler için yaşamak için ideal bir şehir olarak öne çıkıyor.
-
Yalova: Doğayla iç içe bir yaşam arayanlar için Yalova, termal suları, ormanları ve huzurlu atmosferiyle yedinci sıraya yükseliyor. Huzurlu bir yaşam arayışında olanlar için tercih edilen bir destinasyon olmaya devam ediyor.
-
Bursa: Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti Bursa, tarihi mirası, yeşil alanları ve sanayi potansiyeli ile sekizinci sırada yer alıyor. Modern şehir hayatının yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.
-
Eskişehir: Öğrenci şehri Eskişehir, genç nüfusu, kültürel etkinlikleri ve yeşil alanlarıyla dokuzuncu sıraya yerleşiyor. Eğitim ve kültür meraklıları için çekici bir şehir olma özelliğini sürdürüyor.
-
Trabzon: Doğu Karadeniz'in incisi Trabzon, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel dokusuyla onuncu sırayı elde ediyor. Deniz manzaralı yaşam alanları ve sıcakkanlı insanlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.