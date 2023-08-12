Yeni nesil yatırım modeli işletme kooperatifi Katılım Enerji, marka tescilini aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, aylık döviz kazanma fırsatı sunan firmanın lansmana özel olarak 1 payı 9 bin dolar karşılığında vereceğini duyurdu.

Türkiye’nin enerjisi tescillendi. Yeni nesil yatırım modeli işletme kooperatifi Katılım Enerji, marka tescilini aldı. Kooperatif, yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların yeni gözdesi oldu. Sistemi “yeni nesil yüksek kâr marjlı yatırım aracı” olarak tanımlayan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ferhan Şavlı, kooperatif yapısının getirdiği avantajları sıraladı. Şavlı, “Kuracağımız güneş panellerinin ömrü 25 yıl. 25 yılda bir yenileneceğiz. Üretim faaliyetleri doğrultusunda 17 yıllık getirisini yatırımcıya net kâr olarak bırakan bir sistem bu. Üyelerine, hem yatırım maliyetlerini hem de santralin üretim değerlerini web sitesi ve mobil uygulama üzerinden her aşamasında kolaylıkla takip edebilecekleri şeffaf bir sistem sunuyor. Üstelik üyelerimiz, paylarını e-Devlet sistemi üzerinden diledikleri zaman görüntüleyebiliyorlar” dedi.

1 pay 9 bin dolara verilecek

Firmanın üyelerine aylık döviz kazanma fırsatı sunduğunu dile getiren Şavlı, yatırımlara devam ettiklerini ve Dalaman’da yeni santral aldıklarını belirtti. Şavlı, “Üyelerimizin her ay 1 paya özel 83 dolar kazanç sağlama imkanı var. Üstelik açılışımız yaklaştığı için lansmana özel 1 pay 9 bin dolar olacak. Şarj istasyonlarımızda da sona yaklaştık” diye konuştu.

Şavlı, enerji yatırımı yapmak isteyenlere de önemli bir uyarıda bulunarak, “Son dönemde ortaya çıkan arsaya ortak olma usulü yapılan yatırımlar enerji yatırımları değildir. O tarz sistemlerde santrale değil, arsaya ortak olursunuz. Ancak bizim modelimizde tüm üyelerimiz kooperatife üyedir ve santrallerimiz de kooperatife ait olduğu için direkt olarak santralden elde edilen gelire ortak olurlar” ifadelerine yer verdi.