Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, G20 Dijital Ekonomi Bakanlar Toplantısı için gittiği Hindistan’da Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda kaydettiği gelişmelere ilişkin bilgi verdi.ANKARA (İGFA) - Hindistan'ın ev sahipliğinde, Bangalore kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomi Bakanlar toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, program kapsamında G20 üyesi ülkelerin önde gelen start-up'larını ve yatırımcılarını bir araya getiren "Dijital İnovasyon İttifakı Paneli"nde mesajlar verdi

Bakan Kacır, Türkiye'deki fırsatlar ve ülkenin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda gösterdiği ilerlemelere ilişkin katılımcıları bilgilendirdi.

Dijital İnovasyon İttifakı Paneli'nde, Türkiye'deki fırsatlar ve ülkenin girişimcilik ekosisteminin son yıllarda gösterdiği ilerlemeleri anlatan Kacır, “2025 yılına kadar ülkemizden 5 tanesi decacorn olmak üzere tam 15 yeni Turcorn çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

Bakan Kacır, İstanbul’un dünyadaki en gelişmiş 20 start-up için kavşak noktasından biri olabilmesi için çalışmalara başladıklarını vurgulayarak, 2030 itibariyle Türkiye’de 100 Turcorn’un başını çektiği 100 bin yeni start-up kurulmasını hedeflediklerini söyledi.

Dünyadaki en gelişmiş 10 start-up ekosisteminden birini Türkiye’de kurmayı amaçladıklarını belrten Bakan Kacır, "Bu strateji doğrultusunda önemli bir girişime de imza attık. Hayata geçirdiğimiz Turcorn 100 Programı küresel hedefleri olan Turcorn adaylarını desteklemektedir. Start-up’lara mentörlük, büyümeye erişim hizmetleri, özel ayrıcalıklar ve fonlama imkanları sunuyoruz. 2023 yılı itibarıyle Türkiye’de 10 unicorn’un oluşması en temel hedeflerimizden bir tanesiydi" dedi.

"Güvenli Dijital Altyapı: Techsign", "Tarım Teknolojileri: Move On", "Eğitim Teknolojileri: Düşyeri", "Finansal Teknolojiler: Macellan", "Sağlık Teknolojileri: Kuartismed" ve "Döngüsel Ekonomi: Nivago" start-up'larıyla yapılan görüşmede Kacır'a, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç eşlik etti.

Kacır, iki gün sürecek zirvede yarın yapılacak olan Bakanlar Toplantısında bir konuşma yapacak ve zirveye katılan bazı bakanlarla da ikili görüşme gerçekleştirecek.