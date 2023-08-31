Daha önce taciz iddiasıyla Türkiye'nin gündeminde olan ve dolandırıcılık suçundan hapis cezasına çarptırılan Burhan Dalğali adlı şahıs, akrabası Bahar E.'ye yönelik fiziksel tacizde bulundu. Mahalle sakinleri, bu olaya büyük tepki gösterdi.

Burhan Dalğali, önceden kendisini hoca olarak tanıtarak evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırıcılık yapmış ve suçlu bulunarak hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak mahkeme, sabıkasız oluşu ve suç işlememe kanaati nedeniyle hükmün açıklanmasını geri bırakma kararı almıştı.

Bu kez, aynı apartmanda yaşayan akrabası Bahar E.'yi taciz ettiği iddiasıyla gündeme gelen Dalğali, Bahar E.'yle merdiven boşluğunda karşılaştı. Fiziksel tacizde bulunduktan sonra Bahar E.'yi tadilatta olan boş daireye çekmeye çalıştı. Ancak Bahar E., elindeki çakıyla Dalğali'yi yaralayarak kurtulmayı başardı. Olay sonrasında polis ve akrabalarına haber verdi.

Mahalle sakinleri hızla toplandı ve Burhan Dalğali'yi linç etmek istedi. Evin camları taşlanarak kırıldı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak Dalğali'yi gözaltına aldı.

Mahalle sakinlerinden Fatma Yalçın, olayı şu sözlerle aktardı: "Kız merdivenlerden çıkarken yakalandı, taciz edildi. Kız bağırarak yardım istedi, polisi ve kardeşini aradı. Adamı polisler çıkartabildi. Eğer olay yerindeki kalabalık ona ulaşabilseydi, durumu daha kötü olabilirdi."

Sevgi Aksoy, Burhan Dalğali'nin daha önce de benzer suçlar işlediğini belirterek, "Adam zaten daha önce de genç kadınlara tacizde bulunmuştu. Bu tür insanlar sokaklarda dolaşmamalı." dedi.

Polis ekipleri, güvenlik nedeniyle Burhan Dalğali'nin yaşadığı binanın önünde beklemeye devam ediyor. Dalğali, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan savcılık ifadesinin ardından 'Basit cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandı.