İvrindi Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin paydaş olduğu ve madenciliğin önemi konusunda farkındalık artırmak ve yenilikçi metotlarla madencilik eğitimleri vermek amacıyla hazırlanan "HoloGEM Projesi" Polonya Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.

Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden yapılan açıklamaya göre, madenciliğin dünya için önemi konusunda farkındalık artırmak ve yenilikçi metotlarla madencilik eğitimleri vermek amacıyla hazırlanan HoloGEM (Holographic Integration for Geosciences Education and Mining) projesinin, Polonya’nın Wroclaw şehrinde gerçekleştirilen açılış toplantısında; çalışma programı, kurallar, geliştirilecek modüllerle ilgili görüşüldü. Çıktıların önemli bir bölümünün iki yıl içerisinde hayata geçirileceğinin belirlendiği toplantıya okulu temsilen Okul Müdürü Ali Uslu ile Müdür Yardımcısı Ramazan Bozbey katılım sağlarken Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Karagüzel ile proje eş güdümcüsü Prof. Dr. Oktay Şahbaz da ortak olarak toplantıda yer aldılar.

Projenin yazım sürecinde birçok başarılı projeyi hayata geçiren Dumlupınar Üniversitesi, dünyada ilk 300’de olan Porto Üniversitesi ve Polonya’nın en iyi üniversitelerinden biri olan AGH ile ortaklık kurularak madencilik alanında önemli bir uluslararası proje başarısına ulaşıldı. İçerisinde çevreci madencilik uygulamaları, VR teknolojileri, holografik öğeler ve yenilikçi modüller olan projenin alana olan ilgiyi artırması ve mevcut eğitim programlarının inovatif yaklaşımlarla geliştirilmesi hedefleniyor.