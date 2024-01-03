Türkiye'nin 2022 yılı gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olarak belirlendi. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açıklanan 2022 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannameleri değerlendirmesi sonucunda Türkiye genelinde en yüksek vergi beyan eden ilk 100 mükellef listesi paylaşıldı.

Listenin zirvesinde yer alan rekortmen Selçuk Bayraktar, 2022 yılında 564 milyon 124 bin 318 lira vergi tahsil etti. Savunma ve havacılık sektörünün önde gelen firmalarından Baykar'ın başkanı olan Bayraktar, 2022 cirosunun yüzde 86'sını ihracat gelirlerinden elde etti. Aynı zamanda teknoloji liderliğini üstlenen Baykar, savunma ve havacılık sanayisinde gerçekleşen toplam ihracatın yüzde 25'ten fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Listedeki 2, 4, 5, 6, 7'nci sıradaki mükellefler isimlerini açıklamayı tercih etmedi. En yüksek gelir vergisi tahakkuk eden üçüncü isim, 200 milyon 757 bin 695 lira ile Mustafa Rahmi Koç oldu. 8'inci sırada Mehmet Sinan Tara, 9'uncu sırada İpek Kıraç ve 10'uncu sırada Mehmet Ömer Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri listesinde ise ilk ve üçüncü sıradaki kurumlar isimlerini paylaşmak istemedi. İkinci sırada ise 21 milyar 419 milyon 640 bin 283 lira vergi tahakkuk eden Türkiye Garanti Bankası yer aldı.